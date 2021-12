Hoge energierekening troebleert Europese top

De Franse president Emmanuel Macron (l.) en de Duitse kanselier Olaf Scholz zitten niet op een lijn over de vraag of kernenergie en gas een Europees groen label krijgen als overgangstechnologie.

Verschillende groepen EU-lidstaten zetten de klimaatagenda van de Europese Commissie onder druk. Oost-Europa wil af van de Europese uitstootmarkt ETS. Het kernenergieland Frankrijk en gaslanden als Roemenië eisen dat nucleaire energie en gas een Europees groen label krijgen.

De almaar hogere gas- en elektriciteitsprijzen brengen barsten in het pantser dat de Europese Commissie opbouwde rond haar klimaat- en energiebeleid. Bij een discussie op de Europese top donderdag leken een aantal lidstaten alle remmen los te gooien.

Polen en Hongarije maakten duidelijk dat ze af willen van de Europese markt voor uitstootrechten ETS. Net als voor gas en elektriciteit zijn de prijzen in de CO2-uitstootmarkt fel de hoogte ingeschoten. De zware industrie en elektriciteitsproductie telt nu gemiddeld 90 euro neer voor een CO2-vervuilingsrecht. Vooral de Poolse premier Mateusz Morawiecki schoot uit zijn wiek. 'De verdriedubbeling van de prijs is het werk van speculanten', zei hij misnoegd.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen probeerde die beschuldigingen te weerleggen met enkele recente wetenschappelijke studies. Die toonden aan dat de stijging van de energieprijzen inderdaad erg fors is - de gasprijs ligt nu zeven keer hoger. De prijs voor ETS-rechten ging maal drie. Maar het aandeel van die stijging van de uitstootrechten in de gasprijs blijft zeer beperkt, legde ze uit aan de hand van grafieken. Bovendien is elektriciteit die op basis van steenkool geproduceerd wordt, duurder dan minder vervuilende elektriciteitsproductie, gaf de Commissie ook aan.

Oost-Europese landen bekampen de Europese klimaatvoorstellen al maanden, maar dit keer ging de storm niet zo gemakkelijk liggen. Omdat de gas- en energieprijzen volatiel blijven, eiste een andere groep landen, met onder meer Frankrijk en Spanje, dat de Commissie kijkt naar de prijszetting op de energiemarkt. In de praktijk eisen ze een loskoppeling van de prijs voor gas en elektriciteit.

Denemarken zet dan weer in op hernieuwbare energie. Premier Alexander De Croo (Open VLD) schaarde zich daarachter en pleitte op de top voor meer interconnectie van energie tussen de lidstaten.

Intussen gaan meer stemmen op voor hoger toezicht op op de ETS-markt. De Duitse kanselier Olaf Scholz is bereid de prijs te plafonneren op 60 euro per ton CO2. Tot nog toe weigert de Commissie elke vorm van interventie in de ETS-prijs.

Verdeeld

EU-leiders stelden bovendien hun eisen voor wetgeving die de Europese Commissie nog moet beslissen: geef gas en kernenergie een groen label om de overgang naar een nuluitstoot in Europa mogelijk te maken. Europa heeft al wetgeving voorgesteld voor taxonomie, een label dat investeringen moet aantrekken voor groene, hernieuwbare energie. Over de vraag of gas en kernenergie ook een groen label krijgen, was de Commissie tot nu verdeeld.

De Franse president Macron hield een warm pleidooi voor kernenergie als groene brandstof. Maar Duitsland is daar geen voorstander van.

Klimaatchef Frans Timmermans liet enkele weken geleden wel weten dat er een rol zal weggelegd zijn in de taxonomieregels voor kernenergie, een brandstof die geen CO2 uitstoot, en voor gas, omdat dat de komende tien jaar nodig blijft om de omslag te maken naar een klimaatneutrale toekomst.