Honderden mensen opgepakt na verboden coronabetogingen Berlijn

De politie van Berlijn heeft ongeveer vijfhonderd mensen opgepakt na verboden coronabetogingen in de Duitse hoofdstad.

Ondanks het verbod dat tegen verschillende betogingen was uitgevaardigd, zijn zondag in Berlijn duizenden mensen op straat gekomen om te manifesteren, zo meldt de politie.

De manifestanten scandeerden leuzes als 'vrede, vrijheid, democratie' en 'beëindig de coronavirus-dictatuur'. Hier en daar kwam het ook tot opstootjes. Er werden waterkannonen ingezet aan de Siegessäule (overwinningszuil) aan het park Tiergarten.

Volgens politierapporten hebben de betogers verschillende pogingen ondernomen om barrières te doorbreken. 'In individuele gevallen moest fysiek geweld worden gebruikt', zegt een politiewoordvoerder. Er zijn ook enkele agenten gewond geraakt.