Hongaarse oppositiekrant trekt stekker eruit

De Hongaarse oppositie dreigt één van haar laatste bondgenoten in de media te verliezen. De krant Magyar Nemzet, die de jongste jaren kritisch was voor de regering van Viktor Orbán, trekt de stekker eruit wegens geldgebrek.

De krant liet dinsdag op haar website weten dat de laatste editie in de maak was, die vandaag dus in de krantenwinkels ligt. Al bestaat er nog een kans dat de krant ter elfder ure nog gered wordt. Dinsdagavond liet Péter Ungár, die in het parlement gaat zetelen voor de oppositiepartij Lehet Más a Politika, weten dat hij de titel wil overnemen. Maar er is nog geen duidelijkheid over zijn financiële slagkracht en zijn zakelijk plan.

Ungár wil in één adem ook de radiozender Lánchíd overnemen, die net als Magyar Nemzet deel uitmaakt van de mediagroep van zakenman Lajos Simicska, evenals het weekblad Heti Valasz.

Lange geschiedenis

De krant heeft een lange geschiedenis. Ze werd in 1938 opgericht en diende tijdens de communistische periode als spreekbuis van de overheid. Na de val van de muur hield de krant een rechts-conservatieve koers aan.

Simicska was lange tijd een bondgenoot van Orbán en één van zijn financiers, maar om onduidelijke reden raakten de twee een drietal jaar geleden in onmin met elkaar. Sindsdien ontpopte Simicska zich via zijn media tot een belangrijke criticus van de regering, onder meer met berichtgeving over corruptie door overheidsambtenaren. Dat de groep nu in geldnood zit, komt vermoedelijk mede door het wegvallen van contracten met de overheid.

Amper kritische stemmen

Veel regeringskritische media zijn er in Hongarije niet meer over. In 2016 deed ook de grootste oppositiekrant Nepszabadsag de boeken dicht nadat de titel was opgekocht door bondgenoten van Orbán. Ook enkele veelgelezen regionale kranten kwamen in handen van eigenaars die banden hebben met de regerende Fidesz-partij.

Her en daar verspreiden burgers zelfgemaakte krantjes die ze zelf bussen.

Hongarije zakte vorig jaar naar de 71ste plaats op de World Press Freedom Index, een barometer voor de persvrijheid. In 2010 bekleedde het land nog de 23ste plaats.