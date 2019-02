Hongaarse premier Orbán geeft grote gezinnen cadeaus

De Hongaarse premier wil met belastingvoordelen en voordelige kredieten zijn landgenoten ertoe bewegen meer kinderen te nemen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán richtte zondag tot de natie. In zijn jaarlijkse toespraak had hij vooral cadeaus in petto voor grote gezinnen.

Vrouwen beneden de veertig die voor het eerst trouwen, kunnen een bedrag van omgerekend ruim 30.000 euro onder gunstige voorwaarden lenen. Vrouwen met vier kinderen of meer hoeven geen inkomstenbelasting meer te betalen.

Gezinnen met op zijn minst twee kinderen kunnen aanspraak maken op voordelige leningen voor de aankoop van een huis en subsidies voor het kopen van een auto.

Immigratie

Immigratie is volgens hem niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen. 'In Europa worden steeds minder kinderen geboren. Voor het Westen is immigratie het antwoord op die uitdaging. Voor ons niet. Wij hebben Hongaarse kinderen nodig', zei de Hongaarse premier.

Welk prijskaartje aan de maatregelen hangt, was zondag niet meteen duidelijk. Gergely Gulyas, de kabinetschef van de premier, maakte zich sterk dat de ingrepen gefinancierd kunnen worden met 'de extra inkomsten waarin in de begroting 2019 voorzien is'.

De leider van de Fidesz-partij zet er ook op in de economische groei van Hongarije de komende jaren 2 procent hoger te laten zijn dan het gemiddelde in de Europese Unie. Ook al is sprake van een wereldwijde groeivertraging.

Protesten

Orbán had de afgelopen maanden af te rekenen met grote protestacties. De goedkeuring van een wet die werkgevers toelaat werknemers tot 400 overuren per jaar te doen zonder ze onmiddellijk te betalen, vormde de aanleiding.

Daarnaast leidde de creatie van een nieuwe administratieve rechtbank, die valt onder de regering en bevoegd wordt voor gevoelige kwesties, tot heftige reacties. Ook tijdens Orbáns beleidsverklaring verzamelden honderden tegenstanders van de Hongaarse premier zich voor het presidentiële paleis.