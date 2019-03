Hongaarse premier Orban niet mals voor CD&V en cdH

Hongarije mag dan wel tegen 15 maart de omstreden affichecampagne tegen de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, beëindigen, maar daarmee is de kous niet af. Nadien komt een nieuwe campagne, ditmaal tegen de Nederlandse vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans. Dat kondigt premier Viktor Orban in Welt am Sontag aan.

De affiches in het Hongaarse straatbeeld met Juncker en George Soros - de liberale Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst en aartsvijand van de omstreden Hongaarse premier - bleken voor CD&V, cdH en de Luxemburgse zusterpartij CSV de druppel. Zij vroegen officieel om Orban en zijn eurokritische en antimigratiepartij Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten. In de Duitse krant is Orban niet mals voor de demarche van de partijen die hem uit de EVP willen zetten. 'Nuttige idioten', noemt hij ze. 'In de realiteit zit links achter die aanvallen, niet om ons te verzwakken, maar de EVP.'