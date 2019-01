Hongaren massaal de straat op tegen Orbán

De Hongaarse vakbonden hebben zaterdag opgeroepen tot betogingen in het hele land tegen de ‘slavenwet’ die premier Orbán heeft doorgedrukt.

Er zijn betogingen gepland in Budapest en meer dan tien andere Hongaarse steden. De acties zouden kunnen uitmonden in de eerste nationale staking sinds het einde van het communisme.

De vakbonden – en een groot deel van de bevolking – zijn bijzonder boos over een controversiële arbeidswet die midden december werd goedgekeurd door het Hongaarse parlement. Dat wordt gedomineerd door Fidesz, de partij van Viktor Orbán.

De wet geeft werkgevers het recht om van hun werknemers tot 400 overuren per jaar te eisen. Bedrijven kunnen hun werknemers daarmee vragen om het equivalent van zes dagen per week te werken. Compensatie voor al die overuren zouden ze slechts met veel vertraging krijgen.

Vier op de vijf tegen

Tegen de nieuwe arbeidswet, die ‘slavenwet’ is gedoopt, wordt al ruim een maand geprotesteerd. Volgens een peiling zouden vier op de vijf Hongaren tegen de wet gekant zijn. Het protest zwelt aan en is stilaan uitgemond in een verzet tegen het strakke bewind van Orban, een premier met duidelijk dictatoriale trekken.