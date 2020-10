Hongarije 'orbaniseert' de Europese Unie

De Hongaarse premier Viktor Orbán legde Europa zijn visie op migratie op, nu doet hij hetzelfde met het debat over de rechtsstaat. Zo lijkt Orbán almaar meer de luis in de Europese pels die de Unie naar zijn hand zet en van binnenuit aanvreet.

Over de Europese top van donderdag en vrijdag hangt een gigantisch déja vu. De 27 Europese leiders gaan het weliswaar over de brandhaarden in de directe omgeving en de relatie met het Turkije van president Recep Tayyip Erdogan hebben. Maar de cententop van juli die vijf dagen en nachten duurde, blijft spoken aan de onderhandelingstafel in Brussel.

Dat komt omdat het Europees financieringsplan van meer dan 1.800 miljard euro voor de komende jaren nog altijd niet op het droge is. Het gaat om een grote pot geld: een herstelfonds van 750 miljard euro, geld dat de Europese Commissie zelf wil lenen, en een meerjarenbegroting van 1.074 miljard euro voor de volgende zeven jaar.

Europees Parlement

Tijdig uit de startblokken komen is heel belangrijk voor de landen die dat Europees geld nodig hebben om de crisis te bezweren. Over de meerjarenbegroting heeft het Europees Parlement inspraak. En dat halfrond stelt zijn eigen prioriteiten, zoals extra geld voor zorg, migratie en innovatie. Maar waarvoor het Europees halfrond echt op zijn strepen staat, is een mechanisme om de Europese financiering van landen met een manke rechtsstaat droog te leggen.

Het Europees Parlement heeft inspraak in de Europese meerjarenbegroting. Het halfrond staat op zijn strepen over een mechanisme om de Europese financiering van landen met een manke rechtsstaat droog te leggen.

Duitsland, dat de vergaderingen van experten en ministers als EU-voorzitter leidt, had eind september als deadline gesteld voor een vergelijk met het parlement. Maar die deal met het parlement is nog niet in zicht. Wat meer is: de losse eindjes waar de leiders in juli nog vrolijk omheen fietsten om het zicht op een historisch centenakkoord niet te vergallen, spelen op en verdelen de Unie.

Merkel

Dat probleem van de rechtsstaat lag natuurlijk ook op de Europese top van juli op tafel. Polen en Hongarije vinden dat een inmenging in de nationale soevereiniteit. Tegen beide landen loopt een zogenaamde artikel 7-procedure, wat in Europese kringen de atoombom genoemd wordt. De procedure sleept bijzonder lang aan. Landen die zich niet houden aan de basiswaarden, zoals respect voor de rechtsstaat, democratie en persvrijheid, mogen niet meer stemmen bij de Europese besluitvorming. Om toch een bijkomend drukkingsmiddel te hebben voor lidstaten die afglijden, stelde de Europese Commissie twee jaar geleden een financieel sanctiemechanisme voor: de inhouding van Europese fondsen voor landen die de rechtsstaat tarten.

De Hongaarse premier Viktor Orbán stelde zich van bij het begin van de top in juli onverzettelijk op en kreeg steun van meerdere Oost-Europese landen. De Duitse kanselier Angela Merkel besefte dat die discussie de deal kon torpederen. Ze ging daarom samenzitten met de Oost-Europese landen en dokterde een halfslachtig en vaag compromistekstje uit dat iedereen tevreden stelde en de uitwerking van criteria voor de eerbiediging van de rechtsstaat uitstelde.

Veto's

Die truc van Merkel weegt nu als een loden last op de finale goedkeuring van de deal. Er is niet alleen een breuklijn met het Europees Parlement, maar ook tussen de lidstaten. Orbán dreigt ermee de parlementaire goedkeuring van het Europees herstelfonds te weigeren als de uitbetaling van Europees geld gekoppeld wordt aan voorwaarden over respect voor de rechtsstaat. In Nederland dreigt een parlementaire meerderheid voor het herstelfonds uit te blijven als die koppeling met de rechtsstaat ontbreekt.

Woensdag kreeg de Duitse EU-ambassadeur net een voldoende meerderheid om op basis van een afgezwakte tekst onderhandelingen op te starten met het parlement. Polen en Hongarije, maar ook Nederland en België, stemden tegen: ze vinden de tekst niet ambitieus genoeg: de nadruk ligt op misbruik van Europees geld en niet op de rechtsstaat.

Enfant terrible

Nederlandse en Belgische diplomatieke bronnen hopen dat het overleg met het Europees Parlement de tekst nog in de goede richting kan sturen. Maar dan dreigt Orbán de deal alsnog te torpederen.

Orbán speelde handig in op verdeeldheid, eerst in zijn centrumrechtse Europese Volkspartij, later in de Europese Unie.

De Hongaarse premier heeft in de voorbije jaren zorgvuldig zijn imago van enfant terrible gekweekt. Orbán speelde handig in op verdeeldheid, eerst in zijn centrumrechtse Europese Volkspartij, later in de Europese Unie. Als hij al op zijn donder kreeg, was dat binnenskamers, wat hem alleen maar sterker maakte.

Orbán is de luis in de pels geworden die de Europese Unie van binnenuit verandert, en met alles wegkomt. Het voorstel voor een nieuw migratiepact dat de Europese Commissie vorige week bekendmaakte, is op het lijf van Orbán geschreven. In het voorstel is solidariteit à la carte. En toch ketst hij het af: vluchtelingen mogen gewoon niet binnen in Europa. Ook in de cultuurstrijd tegen de rechtsstaat trekt hij alle registers open. Ook de dreiging om het herstelfonds te blokkeren.