Honger in Salou, de stad van zon, zee en fiësta

Buitenlandse toeristen zijn vanaf zondag weer welkom in Spanje. Dat is mooi, maar daarmee zijn de problemen in Salou en andere Spaanse lowbudgetbadplaatsen niet voorbij. Hulporganisaties vrezen zware klappen in de winter.

Het is een prachtige dag in juni maar de baai van Salou ligt er verlaten bij. Op het kilometerslange zandstrand van de badplaats aan de Middellandse Zee is met moeite een tiental badgasten te bekennen. Problemen met de veiligheidsafstand van twee meter hoeven ze in elk geval niet te vrezen. Drukker is het een paar straten verderop, voor de poort van Caritas. Tweemaal per week deelt de kerkelijke hulporganisatie voedselpakketten uit. Voor de ingang van de patio wacht een lange rij mensen met boodschappenkarretjes.

Een jonge vrouw belde om hulp, en liet haar man het voedselpakket afhalen. Ze huilde van schaamte, zei haar man. Marina Peláez Rode Kruis Salou

'In drie maanden heb ik alles verloren', zegt Mònica. Voor het eerst in haar leven staat ze in de rij voor een voedselpakket. 'De toestand bij mij thuis is behoorlijk kritiek', zegt ze met gebroken stem vanachter het mondkapje dat de helft van haar gezicht bedekt. Al haar spaargeld en energie heeft ze gestoken in haar kledingwinkel in Vila-Seca, vlakbij Salou. De zaak liep goed. Tot ze door de corona-epidemie moest sluiten.

Drie maanden heeft Mònica niets verdiend. Ze viel buiten de steunmaatregelen die de linkse regering met veel tamtam had aangekondigd. 'Voor de kleine winkeliers kennen ze geen pardon. Belastingen, sociale premies, de winkelhuur, eten, de factuur voor water en elektriciteit, alles gaat gewoon door. Ik kan het niet meer opbrengen met de rolluiken omlaag.' De man van Mònica is jaren vrijwilliger geweest bij Caritas. Nu kloppen ze zelf aan voor een doos met rijst, melk, pasta, conserven, bakolie en andere basisproducten.

Toerisme

Tatiana uit Rusland staat ook in de rij. Ze woont al negen jaar in Salou en was receptioniste in een hotel dat gesloten is. Bernarda uit Chili maakte huizen van bejaarden schoon. Ze raakte haar baan kwijt toen de angst voor het virus om zich heen greep. Ze hebben één ding gemeen: hun schulden, vooral de huur, stapelen zich op.

Veel mensen die alleen in de zomer werk hebben als de hotels open zijn, kunnen niet voldoende sparen om de periode tot het volgende zomerseizoen door te komen. Esteve Tomàs Ex-bankdirecteur en hoofd Caritas in Salou

Salou telt jaarlijks acht miljoen overnachtingen in hotels, aparthotels en pensions. Dat is veel voor een gemeente van nog geen 30.000 inwoners. Meer dan de helft van de gasten komt uit het buitenland. Toch leiden de inkomsten uit het toerisme niet tot grote welvaart. Salou staat bekend als een bestemming voor zon- en strandvakanties, voor een belangrijk deel gericht op jongeren. Het levert een vorm van lowbudgetmassatoerisme op dat sterk seizoensgebonden is.

'Zo'n model genereert instabiele banen en lage lonen', zegt econoom Germà Bel. In andere populaire strandbestemmingen, zoals Lloret de Mar en Benidorm, is de situatie nauwelijks anders. De officiële cijfers bevestigen dat beeld. In Salou is het gemiddelde jaarinkomen per hoofd 11.091 euro, tegenover 11.412 euro in Spanje en 13.338 euro in Catalonië.

Hulporganisaties

Nu de coronacrisis het toerisme heeft lamgelegd, zien hulporganisaties als Caritas en het Rode Kruis dagelijks hoe kwetsbaar veel gezinnen in Salou zijn. Esteve Tomàs is verantwoordelijk voor de plaatselijke afdeling van Caritas. 'Normaal komen hier zo'n vijftig gezinnen per week voor voedselhulp. Sinds de coronacrisis is dat aantal verdubbeld.'

Salou kent lowbudgetmassatoerisme dat sterk seizoensgebonden is. 'Zo'n model genereert instabiele banen en lage lonen. Germà Bel Econoom

Hoewel de stroom buitenlandse bezoekers vanaf zondag weer op gang kan komen, verwacht Tomàs zware tijden in het najaar. 'Ook al gaan de hotels weer open, het seizoen zal kort zijn', zegt de voormalige bankdirecteur. 'Veel mensen die alleen in de zomer werk hebben als de hotels open zijn, kunnen niet voldoende sparen om de periode tot het volgende zomerseizoen door te komen. In de winter zullen we de gevolgen zien.'

In de sporthal van Salou is Marina Peláez van het Rode Kruis bezig om de dozen voor de wekelijkse voedseluitreiking op vrijdag samen te stellen. Voordat de epidemie uitbrak, was de voedselhulp van het Rode Kruis beperkt tot drie, vier gezinnen per week. Nu zijn dat er tien keer zoveel. Alleen al tussen april en mei is het aantal mensen dat voedselhulp krijgt bijna verdubbeld.

Honger lijden

'Onze prioriteit is de honger stillen', zegt Peláez. Is er echt honger in Salou? 'Ja, absoluut. Vanochtend belde een jonge zwangere vrouw, moeder van een klein meisje. Zij en haar man hebben geen werk, geen uitkering, geen inkomsten. Een andere jonge vrouw belde om hulp, en liet haar man het voedselpakket afhalen. Waarom ze zelf niet meekwam? Ze huilde van schaamte, zei haar man. Ze dacht dat haar zoiets nooit zou overkomen.'