Hongkong en loze beloftes vertroebelen relatie EU met China

De coronacrisis heeft het Europese wantrouwen tegen China aangescherpt. De Chinese wurggreep van Hongkong en te veel loze beloftes zetten de al complexe relatie verder onder druk. Dat bleek maandag op een digitale Europees-Chinese top.

Er ligt een wereld van verschil tussen de Europees-Chinese top van maandag en die van april 2019. Toen nam de Unie voor het eerst een assertiever toon aan. China was niet alleen een 'partner', maar ook een 'economische concurrent' en zelfs een 'systeemrivaal'. De taaie Europese aanpak, maar ook het Amerikaanse handelsconflict met China en de controverse rond de techreus Huawei leidden tot toegevingen aan de Europeanen, op papier althans. De Chinese premier Li Keqiang trok met Europa ten strijde tegen de afbraak van multilaterale instellingen en Peking beloofde af te stappen van de verplichte transfer van technologie voor wie in China investeert.

Onze bilaterale relaties moeten meer gebaseerd zijn op regels en wederkerigheid. Ursula von der Leyen Europees Commissievoorzitster

Een jaar én een coronacrisis later blijken die beloften een lege doos. Een Europees-Chinees investeringsakkoord is nog niet in zicht. De geplande top in Leipzig in september met de Chinese en alle 27 nationale Europese leiders is door de Duitse kanselier Angela Merkel al geschrapt. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen riep Peking maandag alsnog op dat akkoord dit jaar af te ronden. Maar ze eiste tegelijk dat de bilaterale relaties 'meer gebaseerd zijn op regels en wederkerigheid', op een gelijk speelveld dus.

Onevenwichtige relatie

1,5 miljard Dagelijkse handel EU-China De goederenhandel tussen China en de Europese unie is goed voor 1,5 miljard euro per dag, blijkt uit cijfers voor 2019. Maar het onevenwicht is groot. Europa voerde vorig jaar voor 198 miljard euro naar China uit, maar importeerde voor 362 miljard aan Chinese goederen.

De handel tussen de Unie en China is goed voor 1,5 miljard euro per dag, maar is niet evenwichtig. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner van China, maar voert jaarlijks slechts voor 198 miljard euro uit naar de volksrepubliek. Europa importeerde vorig jaar voor 362 miljard euro uit China. Europa is intussen in de verdediging gegaan tegen de ongelijke markttoegang. Vorige week nog heeft de Commissie maatregelen goedgekeurd tegen overnames of aanbestedingen door door China gesubsidieerde bedrijven.

Ook de klimaatambitie blijft steken, vindt Europa. Von der Leyen riep de Chinese leiders op de inspanningen op te drijven. China is goed voor 28 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Ook de rol van China in de verspreiding van desinformatie en nepnieuws in coronatijden wordt niet gesmaakt.

China is een kans en een noodzaak. Maar we moeten erkennen dat we niet dezelfde waarden, politieke systemen en multilaterale aanpak delen. Charles Michel Europees Raadsvoorzitter