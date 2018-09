Hoogspanning in Duitsland na arrestatie twee Afghanen voor doodslag

Verscheidene verantwoordelijken hebben tot kalmte opgeroepen na de arrestatie in Duitsland van twee Afghanen die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een jongeman. Twee weken geleden speelden zich gelijkaardige feiten af in Chemnitz, die het land onder spanning zetten.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen-Anhalt, waar het drama zich zaterdagnacht afspeelde, vroeg de plaatselijke bevolking bedachtzaam te blijven. Holger Stahlknecht (CDU) beloofde dat de rechtsstaat alles in het werk zou stellen om deze zaak op te helderen. Ook de verantwoordelijke van integratiekwesties in Saksen-Anhalt, Susi Möbbeck, riep de inwoners tot kalmte op.

Bij een vechtpartij in Köthen, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, kwam een 22-jarige man met de Duitse nationaliteit om het leven. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend, maar het incident dreigt de vreemdelingenhaat in Duitsland verder aan te wakkeren.