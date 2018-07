Hoogspanning in Duitsland: wat doet Seehofer?

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer maakt vandaag bekend of hij begint met grenscontroles. Dat kan het einde van de vierde regering-Merkel betekenen.

Doet hij het of doet hij het niet? Beslist minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zondag of de Duitse politie begint met het controleren van migranten aan de grens tussen de deelstaat Beieren en Oostenrijk, zoals hij eerder al van plan was?

Seehofer, en met hem zijn Beierse partij CSU, is het beu dat migranten die in andere Europese landen werden geregistreerd toch naar Duitsland afzakken. Meestal gaat het over asielzoekers die via Italië en Oostenrijk naar de Bondsrepubliek komen.

De minister van Binnenlandse Zaken wil hen voortaan aan de grens terugsturen in plaats van na een lange asielprocedure te beslissen dat ze moeten terugkeren naar het land waar ze werden geregistreerd.

Regering in gevaar

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft zich tegen zo'n Duitse Alleingang uitgesproken. Ze vreest dat andere Europese landen het Duitse voorbeeld zullen volgen, waardoor het vrij verkeer binnen de Europese Schengenzone in gevaar zou komen.

Even leek Seehofer te willen doorzetten, wat wellicht tot zijn ontslag zou hebben geleid. Merkel kan zo'n ongehoorzaamheid immers niet tolereren van een minister.

Seehofers ontslag zou dan weer leiden tot het vertrek van de CSU uit de regering, waardoor het voortbestaan van de vierde regering-Merkel, die nog maar honderd dagen in het zadel zit, in het gevaar kwam.

Net zoals de alliantie tussen Merkels CDU en de Beierse CSU. Die twee partijen vormen sinds 1949 een Union, waarbij de CSU enkel opkomt in Beieren en de CDU in de rest van het land.

Europese controlecentra

Onder zware druk gaf Seehofer Merkel uiteindelijk de tijd tot de Europese top van afgelopen donderdag en vrijdag om een Europese oplossing uit te werken. Op die top sloten de staats- en regeringsleiders een akkoord over het inrichten van controlecentra in Afrika en Europa, waar vluchtelingen die recht hebben op bescherming zouden worden gescheiden van economische migranten die zo snel als mogelijk moeten worden teruggestuurd.

Gezien de verschillende interpretaties die verschillende lidstaten eraan geven, kan worden betwijfeld of alle beslissingen van de Europese Top realiteit zullen worden. Alexander Dobrindt CSU-kopstuk

Ook kon Merkel met verschillende Europese landen een bilateraal akkoord afsluiten, waardoor Duitsland gemakkelijker migranten die al elders zijn geregistreerd kan terugsturen naar die landen. Al lijkt ze zich wat te hebben vergaloppeerd.

Want in tegenstelling tot wat Duits media schreven, ontkennen bijvoorbeeld Hongarije, Tsjechië en Polen zo'n deal te hebben afgesloten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beweert dat ook ons land dat niet heeft gedaan.

Zondagavond beslissing

De grote vraag is of Merkels resultaat de CSU kan bekoren. Seehofer zat zaterdagavond lang met de bondskanselier samen in het Bundeskanzleramt in Berlijn, maar houdt tot nog toe de lippen stijf op elkaar.

De CDU en de CSU zitten later op de dag afzonderlijk samen over de geboekte vooruitgang en communiceren normaal zondagavond over het Europese akkoord.

Vanuit de CSU zijn dubbele signalen te horen. Een deel van de partij toont zich tevreden met de vooruitgang. Kopstuk en hardliner Alexander Dobrindt is dan weer sceptisch. 'Gezien de verschillende interpretaties die verschillende lidstaten eraan geven, kan worden betwijfeld of alle beslissingen van de Europese top realiteit zullen worden', verklaarde hij in de krant Bild am Sonntag.

Als Seehofer beslist om grenscontroles op te starten, is de kans groot dat de regering-Merkel alsnog valt. En dan zou Duitsland, sowieso al in rouw na het debacle van de Mannschaft op het WK Voetbal, ook in politieke chaos verzanden. Een val van de regering zou Duitsland in de grootste politieke crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog storten.