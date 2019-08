Hoop op Italiaanse regeringsdeal duwt rente onder 1 procent

Na een nieuwe ronde consultaties maakt de Italiaanse president Sergio Mattarella woensdagavond normaal bekend of het land een nieuwe regering krijgt of naar vervroegde verkiezingen gaat.

In principe maakt president Sergio Mattarella woensdagavond bekend of Italië op weg is naar een nieuwe regering of afstevent op nieuwe verkiezingen.

Italië staat voor een cruciale dag in de regeringsformatie. Tegen woensdagavond hoopt president Sergio Mattarella te weten of de links-populistischte Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) erin slagen een nieuwe coalitie op de been te brengen die in het parlement kan bogen op een stabiele meerderheid.

De twee linkse blokken, al jaren elkaar aartsrivalen, onderhandelen al dagenlang intensief. Nadat het overleg in de nacht van maandag op dinsdag helemaal vastgelopen leek, gingen de onderhandelaars woensdag toch weer met elkaar rond de tafel zitten.

Rente zakt

In politieke en beleggerskringen leeft de hoop dat het overleg vandaag uitmondt in een regeringsdeal, zeker nadat centrumlinks woensdagvoormiddag had laten weten zich niet te verzetten tegen een nieuw premierschap voor Giuseppe Conte. In ruil wil de Democratische Partij wel de vicepremier leveren. De positieve geluiden duwden de Italiaanse tienjaarsrente woensdagnamiddag onder 1 procent.

Voor euforie is het evenwel nog te vroeg. Want wellicht krijgt de basis van de Vijfsterrenbeweging volgende week nog de kans om zich online uit te spreken over een eventuele regeringsdeal met centrumlinks. En heel wat leden zijn dat avontuur niet genegen. ‘Nog liever verkiezingen dan besturen met de PD’, luidt het op sociale media.

Agenda Mattarella De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft woensdag een drukke agenda af te werken. Voor de tweede dag op rij spreekt hij de politieke kopstukken om na te gaan of een nieuwe regering in de maak is. 16 uur: overleg met leider van de centrumlinkse Democratische Partij 17 uur: overleg met leider centrumrechtse Forza Italia 18 uur: overleg met leider uiterst rechtse Lega 19 uur: overleg met leider links-populistische Vijfsterrenbeweging

President Mattarella had eind vorige week al laten weten dat hij het parlement zal ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijft als de politieke partijen niet snel met een alternatieve coalitie op de proppen komen.