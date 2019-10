Hoop op brexitdeal vandaag

Brits premier Boris Johnson zou pas naar Brussel afzakken om de deal te finaliseren, als hij zeker is dat hij die goedgekeurd krijgt in het Brits parlement.

Britse en Europese onderhandelaars hopen op een brexitdeal later vanavond of vannacht. Maar de Noord-Ierse unionisten kunnen nog roet in het eten gooien.

Dinsdag kwam het overleg over een aangepast akkoord over een Brits vertrek uit de Europese Unie in een stroomversnelling. De kans op een nieuwe marathonvergadering vandaag is groot, en Britse en Europese onderhandelaars hopen op een brexitdeal vanavond of vannacht. De onderhandelingen zouden voor de start van de Europese top donderdagnamiddag afgerond moeten zijn.

Backstop is weg

Een cruciaal element dat al drie jaar de brexit domineert en bemoeilijkt, lijkt van tafel: de Ierse backstop. Europa wilde een garantiemechanisme om een grens op het Ierse eiland te vermijden, om de vrede en de samenwerking tussen Ierland en Noord-Ierland te bewaren en om gaten in de Europese interne markt te voorkomen. De Europese onderhandelaars stelden daarom al in 2017 voor Noord-Ierland een speciaal statuut te geven: het Ierse eiland zou in de praktijk de Europese regels voor de interne markt én douane blijven volgen.

Johnsons voorgangster Theresa May weigerde zo'n oplossing voor Noord-Ierland. Ze beschouwde die als een aanval op de integriteit van het Verenigd Koninkrijk. Het scheidingsverdrag dat May met Europa onderhandelde, bepaalde dat het speciaal statuut zou gelden voor heel het VK tot er een gelijkwaardige of een betere oplossing gevonden werd voor de Europese besognes.

Johnson keert nu deels terug naar de eerste backstop. Met een belangrijk verschil. Noord-Ierland blijft juridisch in de Britse douane-unie, maar volgt grotendeels de Europese regels. De controles van alle goederen gebeurt in de Noord-Ierse havens. Een grens op het Ierse eiland zelf is zo vermeden. Bovendien zou dat grenssysteem geen tijdelijke oplossing meer zijn tot zich iets beter aandient, maar een permanente.

De onderhandelingen zijn complex, omdat het nieuwe systeem bestand moet zijn tegen alle mogelijke verwikkelingen. 'Neem een klein strootje weg uit de stapel en alles valt in duigen', is te horen.

De regeling creëert bovendien een immens bureaucratisch systeem. Om te vermijden dat Noord-Ierland een smokkelaarsnest wordt, worden ook op pakweg Schotse of Zuid-Engelse producten die bestemd zijn voor Noord-Ierland controles toegepast en douanetarieven geheven. Noord-Ierse bedrijven kunnen de douanetarieven en btw nadien wel terugvorderen.

Noord-Ierse unionisten

Maar ondanks een doorbraak over de backstop is een brexitdeal niet zeker. Brits premier Boris Johnson moet zich reppen om een meerderheid te vinden voor de eventuele deal in het Britse parlement. En vooral de Noord-Ierse unionisten van de DUP, die drie maal het scheidingsverdrag van Johnsons voorganger Theresa May wegstemden, doen opnieuw moeilijk. Geruchten dat Johnson hen miljarden aan regionale steun heeft aangeboden, lijkt weinig invloed te hebben.

'Het zou fair zijn aan te geven dat er nog een kloof is en dat verder werk nodig is', reageerde DUP-leider Arlene Foster dinsdagavond. Woensdag trekt ze voor de derde keer in evenveel dagen naar Johnsons Londense residentie in Downing Street voor overleg. Dat Noord-Ierland een ander statuut zou krijgen dan de rest van het VK, vindt de DUP onbehapbaar. 'We willen een deal die de economische en constitutionele integretiteit van het VK respecteert.

Spartanen

De DUP heeft maar tien zetels in het 650-koppige Britse parlement, maar als gedoogpartner van de Conservatieve minderheidsregering bokst ze al twee jaar boven haar gewicht. Zeker omdat de brexithardliners in Johnsons partij - de zogenaamde European Research Group (ERG) - hun marsrichting afstemmen op de DUP.

Binnen die ERG kijkt Johnson vooral angstvallig naar de 28 'Spartanen' die eind maart ook bij de derde stemming over Mays deal bleven dwarsliggen. De meest onbuigzame aller Conservatieve brexithardliners ontlenen hun bijnaam aan de 300 helden die in 480 voor Christus, tijdens de Slag bij Thermopylae, hun leven gaven - tevergeefs trouwens - om Sparta te beschermen tegen de Perzen.

En, na initieel enthousiasme dinsdag, gaan ook zij steeds meer op de rem staat uit vrees dat Johnson te veel concessies zal doen. 'Absurd' en 'onaanvaardbaar', noemde 'Spartaan' Owen Paterson, de gewezen minister voor Noord-Ierland, de contouren van de brexitdeal.