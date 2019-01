Huawei-manager in Polen opgepakt op verdenking van spionage

Een manager van het Chinese technologieconcern Huawei is volgens mediaberichten in Polen gearresteerd op verdenking van spionage. Hij wordt ervan verdacht met Chinese geheime diensten te hebben samengewerkt.

In het onderzoek naar spionage werd ook een Pool opgepakt, zei Stanislaw Zaryn, woordvoerder van Mariusz Kaminski, coördinator van de Poolse geheime dienst. De twee verdachten riskeren tot tien jaar cel.

De Chinese man is volgens de zender TVP Info salesmanager van Huawei in Polen. De tweede vermoedelijke spion was vroeger een hooggeplaatste medewerker van ABW op het vlak van cyberveiligheid, die het laatst voor telecombedrijf Orange werkte. De plaatselijke vestigingen van beide firma's zouden door speurders doorzocht zijn. De twee verdachten werden volgens Poolse autoriteiten dinsdag al opgepakt. Donderdag beval een rechter hun voorlopige aanhouding voor drie maanden.