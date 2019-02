Huawei splijtzwam tussen Europa en VS

De Amerikanen lijken de Europeanen en Britten er niet van te kunnen overtuigen om niet langer in zee te gaan met de Chinese netwerkleverancier Huawei.

De VS raden hun bevriende landen al maandenlang aan een ban uit te roepen op de technologie van het Chinese Huawei, de marktleider in netwerkapparatuur. De Chinese overheid kan die producten volgens de Amerikanen naar haar hand zetten om te spioneren. Australië en Nieuw-Zeeland banden de technologie al.

In Europa slaat het Amerikaanse discours minder goed aan. Zo lijkt Duitsland Huawei niet te zullen uitsluiten van de aanbestedingen voor de nieuwe supersnelle mobiele 5G-netwerken van Deutsche Telekom en de andere operatoren.

Britse geheime dienst

In het VK vertrouwt het cybersecurityorgaan erop dat er manieren bestaan om de risico's te beperken. Royal United Services Institute, een denktank over veiligheid en defensie, noemt die conclusie 'naïef en onverantwoordelijk'. 'Door in zee te gaan met Huawei wordt niet alleen het vertrouwen van onze naaste collega-geheime dienst de VS ondermijnt, maar ook die van Frankrijk, Duitsland en Japan', luidt het verder.

Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf CrowdStrike publiceerde eerder deze week een rapport waaruit blijkt dat het aantal Chinese cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en globale telecomnetwerken vorig jaar in de lift zat. 'China was in volume het meest actief in 2018, voor Rusland, Noord-Korea en Iran', klinkt het. 'De Chinezen zijn helemaal terug en spioneren in verschillende strategische sectoren.'

Europese telco's

Ook de Europese telecomoperatoren zijn niet geneigd Huawei te dumpen. De koepelorganisatie GSMA roept de Europese overheden op de Chinese speler niet te bannen.

De Amerikaanse operatoren waaronder AT&T en Verizon, verenigd in de organisatie CTIA, reageerden dat de GSMA niet de spreekbuis is van alle operatoren in de wereld. De Amerikaanse telco's hebben hun autoriteiten gevraagd zich niet te overhaasten met het opstellen van de veiligheidseisen voor de apparatuur.

'Het lijkt wel alsof de Amerikaanse telco's bang zijn voor de impact van het Europese beleid op de uitrol van de 5G-netwerken', zegt een sectorexpert. 'Ze vrezen dat als Europa voor Huawei kiest, het de facto de standaard wordt.' In de sector wordt gezegd dat de uitsluiting van Huawei, met betere 5G-technologie dan zijn Europese concurrenten Nokia en Ericsson, de 5G-uitrol tot twee jaar zou vertragen.

België

In eigen land gaven Telenet en Orange Belgium, respectievelijk klant van het Chinese ZTE en Huawei, aan dat de Belgische overheid maar beter twee keer nadenkt over een ban. Telenet-topman John Porter: 'Ik ben het eens dat we voorzichtig moeten zijn met de componenten waar ieders data doorgaan in de kernarchitectuur van het netwerk, maar het gros van de apparatuur brengt geen veiligheidsrisico’s met zich mee. Een Chinese ban zou heel disruptief zijn. Heel Europa is afhankelijk van Chinese leveranciers. Als je de helft van de markt uitsluit, stijgen de kosten van de operatoren.'

Het Belgisch cybersecuritycentrum voert een onderzoek naar Huawei. Het is niet bekend wanneer het rapport er komt.

Barcelona

Volgende week start de jaarlijkse telecomhoogmis Mobile World Congress in Barcelona. Ook daar zullen alle ogen op Huawei gericht zijn. Zowel de Amerikaanse overheid als het Chinese bedrijf stuurt dit jaar een grotere delegatie dan normaal.

De Huawei-top heeft de Amerikaanse beschuldigingen al meermaals weggezet als een politiek spelletje van president Trump. Ren Zhengfei, Huawei's oprichter en CEO die de schijnwerpers liever mijdt, bleek de afgelopen weken niet meer zo terughoudend. Maandag gaf hij een interview aan de BBC.