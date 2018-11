Huiszoekingen bij BlackRock in München in CumEx-dossier

Speurders gingen bij BlackRock op zoek naar informatie over belastingfraude met dividenden.

De Duitse kantoren van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock in München zijn dinsdag door onderzoekers van het parket van Keulen doorzocht in het kader van het CumEx-fraudeonderzoek. Dat berichtte de Duitse krant Bild. Een woordvoerder van BlackRock liet in een reactie weten dat het concern zijn volledige medewerking verleent aan de autoriteiten in het kader van het onderzoek.

De Tijd en 18 andere media in 12 landen maakten in oktober melding van de 'grootste diefstal van belastinggeld in Europa'. Dat gebeurde met de zogenaamde CumEx-fraudetechniek. Die bestaat erin om aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend te kopen en te verkopen rond de dag van storting van het dividend, om het de fiscus onduidelijk te maken wie eigenaar was. Op die manier kon de terugbetaling worden geclaimd van belastingen die nooit betaald waren.

55 miljard euro

De fraude heeft ons land minstens 200 miljoen euro gekost. De Belgische fiscus kon verhinderen dat er nog eens 780 miljoen wegvloeide. In andere landen loopt de factuur veel zwaarder op. Zo zou de fraude een gat van 7,2 miljard geslagen hebben in Duitsland. De factuur wordt geraamd op bijna 55 miljard euro in elf landen.

Banken en financiële fondsen van over de hele wereld zouden betrokken zijn. Mogelijk ook BlackRock. Volgens de krant Bild gingen 15 à 20 onderzoekers dinsdag bij het bedrijf op zoek naar informatie over transacties uitgevoerd tussen 2007 en 2010.