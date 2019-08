Huiszoekingen bij beurs van Frankfurt

De politie is dinsdag binnengevallen in de gebouwen van Deutsche Börse, op zoek naar bewijsmateriaal in een zaak rond fiscale fraude met aandelen.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van de CumEx-zaak. Daarbij zouden investeerders in meerdere landen aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend hebben gekocht en verkocht op de dag van de storting van het dividend. Zo is het voor de fiscus onbegonnen werk om te weten wie de eigenaar is, waardoor terugbetaling van dividendbelasting kon worden gevorderd voor dividenden waarop die belasting nooit was betaald.