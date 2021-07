IMF bezorgd over economisch herstel met twee snelheden

De economische vooruitzichten in de rijke landen verbeteren dankzij de beschikbaarheid van coronavaccins, maar ze verslechteren in de armere landen.

'Het wereldwijd economisch herstel duurt voort, maar de kloof tussen de ontwikkelde landen en veel groei- en ontwikkelingslanden stijgt.' Dat zegt Gita Gopinath, de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een toelichting bij de nieuwe economische vooruitzichten. Het IMF onderstreept dat de toegang tot vaccins een 'breuklijn' vormt die het tempo van het economisch herstel in de verschillende landen bepaalt.

De kloof tussen de ontwikkelde landen en de groei- en ontwikkelingslanden stijgt. Gita Gopinath Hoofdeconoom IMF

De internationale instelling voorspelt net als in april dat de wereldeconomie in 2021 met 6 procent zal groeien. De verhoging van de groeiprognose voor de rijke landen wordt gecompenseerd door een even grote verlaging voor de armere landen. In 2022 groeit de wereldeconomie met 4,9 in plaats van de eerder voorspelde 4,4 procent. Vooral voor de ontwikkelde landen is de verwachte groei opwaarts herzien, omdat het IMF anticipeert op bijkomende budgettaire stimulus in de VS.

Vaccinatie

Het IMF zegt dat bijna alle ontwikkelde landen kunnen uitkijken naar een verdere normalisering van de economische activiteit later dit jaar. In de rijke landen is al 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. In de groei- en ontwikkelingslanden is slechts 11 procent ingeënt en in de armste landen amper 1 procent, signaleert Gopinath. Daarom worstelen veel armere landen met opflakkeringen van het aantal besmettingen en een stijging van het aantal doden.

In de rijke landen is 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in de armste landen 1 procent. Gita Gopinath Hoofdeconoom IMF

Hoewel de economische groei in de rijke landen lager blijft dan in de armere landen zijn die laatste veel zwaarder door de coronarisis getroffen. Gopinath zegt dat de pandemie in de periode 2020-22 het inkomen per inwoner met 2,8 procent drukt in de ontwikkelde landen en met 6,3 procent in de groei- en ontwikkelingslanden met uitzondering van China.

Inflatie

Volgens Gopinath draagt ook het uiteenlopend economisch beleid bij tot de groeiende kloof. In de rijke landen duurt de budgetaire stimulus voort, terwijl de meeste armere landen begin dit jaar die stimulus hebben stopgezet. Bovendien hebben landen als Brazilië, Mexico, Rusland en Turkije de rente verhoogd om de hoge inflatie terug te dingen. In de VS en de eurozone is een renteverhoging nog lang niet aan de orde.

Over de hoge inflatie maakt het IMF zich voorlopig geen grote zorgen. De instelling verwacht dat de inflatie in 2022 in de meeste landen daalt naar het niveau van voor de pandemie.