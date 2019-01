IMF somber over Duitse economie

Het IMF verlaagt zijn prognoses voor de Duitse economie, die in grote mate het tempo van de Belgische economie bepaalt, van 1,9 procent naar 1,3 procent dit jaar.

Op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos maakte het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag bekend dat het zijn groeiverwachtingen voor de wereld verlaagt. In plaats van 3,7 procent groei dit jaar, rekent het nu nog op 3,5 procent.

Voor de eurozone daalt de prognose van 1,9 naar 1,6 procent, vooral door zorgen over de Duitse economie. Voor dat land dalen de vooruitzichten van 1,9 procent naar 1,3 procent. Duitsland is een belangrijke groeimotor voor de Belgische industrie.

IMF-topvrouw Christine Lagarde en hoofdeconome Gita Gopinath vrezen dat handelsoorlogen de Duitse industrie pijn doen, dat de consumptie van de Duitse gezinnen stilvalt en dat de Duitse autobouwers worstelen met strengere milieunormen. In veel Duitse steden mogen oude dieselwagens het stadscentrum niet meer in.

Gele hesjes

Volgens Gopinath is de verlaging van de prognoses voor de wereldeconomie bescheiden, maar zijn er grote risico’s dat het nog erger wordt. Een no deal-brexit is daar een van de belangrijkste van. Het IMF gaat er nog altijd van uit dat er een ordelijke brexit - met een deal - komt en behoudt daarom zijn groeiprognoses voor het Verenigd Koninkrijk op 1,5 procent.