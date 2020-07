Ier Paschal Donohoe wordt nieuwe voorzitter eurogroep

De verkiezing ging gepaard met een stevige lobbycampagne, ook tussen de twee rondes door. Nadia Calviño, de Spaanse minister van Financiën, had de uitdrukkelijke steun van alle grote eurolanden op zak. Haar twee uitdagers waren mannen: Pascal Donohoe, een centrumrechte Ier, en de Luxemburgse liberaal Pierre Gramegna. Die laatste kreeg de steun van de Benelux, maar haalde in de eerste ronde de minste stemmen. Waarna de Beneluxlanden zich achter Paschal Donohoe schaarden en het pleit beslechtten.

Donohoe is 45 en werkte lang voor het consumentenbedrijf Procter & Gamble. Hij staat bekend als een consensusbouwer. De Ier treedt in de voetsporen van Jean-Claude Juncker, Jeroen Dijsselbloem en Mario Centeno.

Links-rechts, klein-groot

Meerdere bronnen gewagen ook van een revolte van de kleine landen tegen de grote lidstaten. De frustratie over de manier waarop Frankrijk en Duitsland de kleine landen in de pas dwingen sinds de uitbraak van de coronapandemie werkte averechts voor Calvino, is te horen.

De vergaderingen van de eurogroep zijn deze dagen niet meer de zenuwslopende nachtelijke crisiszittingen van tijdens de eurocrisis. Er rezen de voorbije maanden meer en meer vragen over het nut van dit informele forum, nu het overleven van de Unie met 27 op het spel staat. Donohoe ziet voor de eurogroep een 'essentiële rol voor consensus, niet enkel tussen de eurolanden maar in de hele Unie'.

Volgens De Croo is Donohoe als Ier sowieso gevoelig voor de brexit. Hij is ook de juiste man 'om de herziening van de begrotingsregels in goede banen te leiden'. 'We moeten de concurrentiekracht van onze Europese economie aanvuren en er moet meer ruimte komen voor investeringen. Dat nieuwe evenwicht (tussen hervormingen en investeringen, red.) zal voor een belangrijk deel bepalen hoe het Europese herstel er zal uitzien.'