Ieren dreigen handelscommissaris te verliezen

Door het ontslag van Phil Hogan moet Ursula von der Leyen een nieuwe Europees commissaris voor Handel benoemen. De Ieren hopen de portefeuille te behouden.

Phil Hogan stapte woensdag op als Europees commissaris voor Handel nadat hij vorige week in opspraak was gekomen voor zijn aanwezigheid op een diner van een golfclub. Op dat diner waren nog een tachtigal andere genodigden, terwijl in Ierland een beperking van zes mensen op indoorevenementen geldt.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen aanvaardde het ontslag van Hogan. 'In de huidige omstandigheden, op een moment dat Europa aan het vechten is om de verspreiding van het virus te beperken en de Europeanen opofferingen doen en pijnlijke beperkingen aanvaarden, verwacht ik van eurocommissarissen dat ze bijzonder waakzaam zijn over de naleving van nationale en lokale regels en aanbevelingen', zegt ze vandaag. Hogan had de beschuldigingen vorige week nog weggewuifd.

Nieuwe commissaris

Het opstappen van 'Big Phil' kan von der Leyen kopbrekens bezorgen. Ze moet een nieuwe commissaris voor Handel benoemen. De Ieren willen die portefeuille graag in handen houden, want zo kunnen ze invloed uitoefenen op de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Ierland - de enige EU-lidstaten die een landgrens deelt met de Britten, via Noord-Ierland - heeft er alle belang bij dat er een goede deal met het VK wordt afgesloten.

Von der Leyen heeft de Ierse regering gevraagd een mannelijke en vrouwelijke kandidaat-commissaris aan te duiden. De Ieren vrezen dat de commissievoorzitster de portefeuille van Handel zal toekennen aan een andere commissaris uit haar ploeg. In Europese kringen wordt in twijfel getrokken dat die portefeuille van cruciaal belang is voor Ierland. 'Hogan heeft 0,0 procent impact op de brexitonderhandelingen', zei een EU-official gisteren aan de Europese nieuwssite Politico.

Opvolger