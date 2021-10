Ierland bereid vennootschapsbelasting voor multinationals te verhogen naar 15 procent

Ierland zal zich scharen achter het voorstel van een wereldwijd akkoord over een belastinghervorming voor multinationals. Komt dat akkoord er, dan zal de Ierse vennootschapsbelasting stijgen naar 15 procent voor grote bedrijven.

Met zijn lagere vennootschapsbelasting kon Ierland jarenlang grote multinationals aantrekken die een uitvalsbasis in Europa zochten, zoals Alphabet (Google) en Facebook.

Op vraag van Ierland werd een aanpassing gedaan in een kladversie van het wereldwijde akkoord. Daarin is nu sprake van een effectieve vennootschapsbelastingsgraad van 15 procent, en niet langer van 'minstens 15 procent'. Ierland kon zich niet vinden in die eerste formulering.