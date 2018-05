'Ierland schrijft geschiedenis vandaag'

14 jaar gevangenisstraf

Concreet ging de volksraadpleging van vrijdag over het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in principe in alle omstandigheden onwettig maakt. Sinds de omstreden dood van Savita Halappanavar in 2012, die in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging na een miskraam, is abortus wel al toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is. Het abortusverbod is bovendien erg streng: wie het overtreedt, riskeert tot 14 jaar gevangenisstraf.