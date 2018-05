Ierland worstelt met strenge abortuswet

Legaliseert het oerconservatieve Ierland, als laatste Europese lidstaat, abortus? De eeuwenlange dwingelandij van de katholieke kerk taant, maar zegezeker is het ja-kamp vrijdag allerminst.

Zo’n 3,1 miljoen kiesgerechtigde Ieren beslissen vrijdag het achtste amendement van hun grondwet herroepen wordt. Achter die gortdroge vraag gaat een diep existentiële gewetenskwestie over leven, dood en geloof schuil: mag een vrouw abortus plegen? In een land dan nog waar de katholieke kerk al eeuwen een verstikkende invloed uitoefent.

Bij strengste ter wereld

Abortus is in Ierland, toen nog Brits gebied, bij wet verboden sinds 1861. In 1983 werd die abortuswet nog uitgebreid tot een van de strengste ter wereld. Een overweldigde 67 procent van de bevolking keurde toen per referendum het achtste amendement goed, dat ‘het gelijke recht op leven van de moeder en het ongeboren kind erkent’.

De facto werd abortus in alle gevallen strafbaar. Ook als de moeder het slachtoffer was van verkrachting of incest, of als de foetus duidelijke medische afwijkingen vertoonde.

Anno 2018 voorspellen peilingen dat een kleine meerderheid voor de legalisering van abortus zal stemmen. Het illustreert de evolutie die het oerconservatieve Ierland de voorbije kwarteeuw heeft doorgemaakt. Maar evenzeer hoezeer het eiland, waar de kerk nog altijd zowat alle staatsscholen en ziekenhuizen controleert, diep verdeeld blijft over ethische kwesties.

Bitse campagne

Voor- en tegenstanders voerden de voorbije weken een bijwijlen uiterst bitse campagne. Duizenden Ierse expats keerden terug naar het moederland om hun stem te kunnen uitbrengen.

Intrieste verhalen hebben het verzet de voorbije jaren wel verzacht. Zo raakte Ierland in 1992 in de ban van een 14-jarig meisje dat verkracht was, maar het land niet mocht verlaten om elders een abortus te laten uitvoeren. Het volgende jaar zou een amendement alvast die buitenlandse piste toestaan.

Sindsdien trekken jaarlijks zo’n 3.500 Ierse vrouwen naar Engeland voor een abortus. Nog eens 1.500 zouden illegaal - ze riskeren tot 14 jaar cel - online pillen bestellen om hun zwangerschap vroegtijdig te beëindigen.

In 2012 rouwde Ierland dan weer om de dood van een Indiase migrante, voor wie een miskraam fataal was geworden terwijl een abortus haar leven had kunnen redden.

Een amendement staat sindsdien, bij hoge uitzondering, abortus toe als het leven van de moeder in gevaar is. Het maakt er de kritiek van de Verenigde Naties en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de ‘wrede’ Ierse wetgeving niet minder op.

Schandalen in de kerk

Wat de Ieren nog het meest aan het denken zette, waren de schandalen die vanaf de jaren 90 de almachtige kerk deden wankelen. Steeds meer getuigenissen kwamen naar boven over hoe geestelijken decennia kinderen hadden misbruikt op kostscholen en in weeshuizen - een praktijk die helaas niet tot Ierland beperkt bleek. ‘Bekamp de echte vijand’, scandeerde de Ierse zangeres Sinéad O’Connor in 1992 op televisie, terwijl ze een foto van de toenmalige paus Johannes Paulus II verscheurde.

Wat later werd in een nonnenklooster een massagraf met 155 lijken gevonden. Het illustreerde de eeuwenlange misbruiken in de ‘Magdalene laundries’, gestichten voor ‘gevallen vrouwen’ - aanvankelijk vooral prostituees, maar steeds meer alleenstaande moeders, bastaardkinderen en al wie de katholieke familie ‘ten schande’ dreigde te brengen. In hun hardhandige poging die vrouwen op het rechte pad te brengen, weken de zusters er zelf mijlenver vanaf.

Mijlpalen

Sindsdien volgen de politiek-maatschappelijke mijlpalen in Ierland elkaar snel op.

Net zoals koning Boudewijn in 1990 de Belgische abortuswet weigerde te ondertekenen, lijken honderdduizenden Ieren vandaag ook in diepe gewetensnood te komen.

In 1992 werd homoseksualiteit uit het strafrecht gehaald. Een jaar later werden de restricties op voorbehoedsmiddelen afgeschaft. Sinds 1996 is scheiden toegestaan. En in 2015 stemde 62 procent van de Ieren voor de invoering van het homohuwelijk. Vorig jaar kregen het land met Leo Varadkar ook voor het eerst een openlijk homoseksuele premier.