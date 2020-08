Ierse EU-commissaris stapt op na golfdiner in coronatijden

De Ierse EU-commissaris voor Handel Phil Hogan stapt op na controverse over zijn aanwezigheid op een golfevent.

Hogan (60), lid van de conservatieve Ierse regeringspartij Fine Gael, stond onder druk sinds bekendraakte dat hij vorige woensdag samen met een tachtigtal andere genodigden aanwezig was op een galadiner op een golfclub.

Hoewel de Ierse politie onderzoekt of het evenement in strijd was met de geldende coronamaatregelen, veroorzaakte het diner al grote politieke controverse in Ierland. Zo stapte de minister van Landbouw vrijdag al op. En nu volgt Hogan, bevestigt zijn woordvoerder.

Niet enkel het bewuste diner bracht Hogan in nauwe schoentjes. Volgens de Ierse regels had Hogan eind juli na zijn aankomst uit Belgiƫ veertien dagen in quarantaine moeten blijven. Hogan stelt dat die regel voor hem niet meer gold nadat hij op 5 augustus een negatieve coronatest had afgelegd, maar dat betwist het ministerie van Volksgezondheid.

De Ierse regering had eerder het vertrouwen in eurocommissaris Phil Hogan opgezegd. Hogan publiceerde dinsdag een uitgebreid verslag waarin hij ontkende bewust de coronamaatregelen in Ierland overtreden te hebben, maar dat overtuigde de regeringspartijen in Dublin niet.