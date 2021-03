Ierse economie groeide met 3,4 procent ondanks pandemie

Terwijl alle andere Europese landen hun bruto binnenlands product (bbp) in 2020 een duik van gemiddeld 6,8 procent zagen nemen, is de Ierse economie met 3,4 procent gegroeid. Dat heeft de Ierse minister van Financiƫn Paschal Donohoe vrijdag gezegd. Het verschil met buurland het Verenigd Koninkrijk is groot. Dat tekende vorig jaar voor de grootste economische achteruitgang sinds 1709 .

Dat de economie groeide in een pandemiejaar, waarin Ierland een van de strengste lockdowns van Europa kende, is volledig op het conto van de export te schrijven. Volgens Donohoe groeide die met 6,25 procent. Vooral de farma- en ICT-sector deden het 'uitzonderlijk goed' dankzij de verkoop van covidgerelateerde producten en de boom in thuiswerk. Tal van grote internationale farma- en technologiebedrijven hebben hun zetel in Ierland gevestigd wegens de gunstige fiscaliteit.