‘Ik denk niet dat Erdogan vrouwen haat, hij wil vooral extra stemmen'

Wat is er aan de hand in Turkije? Een vrouwenverdrag en de pro-Koerdische partij HDP liggen met het hoofd op het kapblok. President Recep Tayyip Erdogan draait de duimschroeven verder aan. De reden? Zijn politiek overleven in 2023, aldus waarnemers.

‘In de afgelopen 20 uur zijn in Turkije zes vrouwen vermoord.’ Die tweet, samen met het verzoek om het bericht te verspreiden, deed woensdag ook in ons land de ronde. Het was de bekende Turkse journaliste Banu Guven die de kat de bel aanbond. Hoewel de cijfers niet bevestigd konden worden, is femicide een enorm probleem in Turkije.

Wekelijks worden vrouwen vermoord in Turkije. Vaak door iemand uit de omgeving van het slachtoffer. Vorige zomer gingen Turkse vrouwen wekenlang de straat op na de zoveelste moord - de 27-jarige Pinar werd gewurgd en verbrand in een bos teruggevonden. Haar ex-vriend bekende en zei dat hij het ‘in een vlaag van woede’ had gedaan. Ze was niet de laatste. Volgens de Turkse nieuwssite Bianet werden in januari 22 Turkse vrouwen vermoord, in februari 33.

Toch gooide Ankara vorige week een internationaal verdrag dat geweld tegen vrouwen wil voorkomen en bestrijden in de vuilnisbak. Nochtans was Turkije in 2011 een van de eerste ondertekenaars van het verdrag in - oh ironie - Istanboel. Hoewel Ankara geen officiële reden gaf, is het duidelijk dat de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan en zijn alliantiepartner MHP zich al langer vragen stellen bij het akkoord. Ze stellen traditionele familiewaarden voorop. En gendergelijkheid past niet in dat plaatje.

Niet alleen vrouwenrechten hadden het de jongste dagen zwaar te verduren in Turkije. Al drie parlementsleden van de pro-Koerdische partij HDP verloren hun immuniteit. Maandag werd Selahattin Demirtas, de voormalige covoorzitter van de partij, veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf omdat hij Erdogan zou hebben beledigd in 2015. Nochtans had het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgeroepen om Demirtas vrij te laten.

Schermvullende weergave Selahattin Demirtas ©REUTERS

De kans bestaat ook dat de partij verboden wordt. De Turkse openbare aanklager beroept zich op links met de PKK - een terroristische, separatistische organisatie. De aanklacht gaat zover dat de procureur 678 mensen vijf jaar wil bannen uit de politiek. Als dat lukt, kunnen Koerdische nationalisten in Turkije een kruis maken over hun politiek voortbestaan. Bij de verkiezingen van 2018 haalde de partij 11,7 procent of 6 miljoen stemmen.

Crescendo

Die twee gebeurtenissen staan niet op zichzelf. In de zomermaanden viseerde Erdogan eerst de rechters en de balies, daarna waren de rectoren van de universiteiten aan de beurt. Erdogan installeerde zijn mannetjes op strategische plaatsen. In februari ging het protest in de vrijdenkende Bogazici Universiteit in Istanboel crescendo.

Dit is de meest dramatische ontmanteling van de democratische rechten in de 18 jaar dat Erdogan aan de macht is. Emma Sinclair-Webb Directeur Turkije Human Rights Watch

Voor een volledig plaatje moeten we terug naar de mislukte staatsgreep van 2016. Toen veranderde de politieke textuur van Turkije compleet. De autoriteiten gingen met de grove borstel door de samenleving. Turken die van dicht of van ver iets te maken hadden met de Gülenbeweging werden monddood gemaakt. Die invloedrijke beweging van de islamitische goeroe Fethullah Gülen werd door Erdogan met de beschuldigende vinger gewezen. Liefst 150.000 ambtenaren werden geschorst, ontslagen of gearresteerd. Een (verre) familieband was vaak voldoende.

Niet veel later verkreeg Erdogan wat hij bepleitte sinds hij president werd in 2014: een presidentieel systeem met daarin een waaier van verregaande wetgevende en uitvoerende bevoegdheden in haast alle domeinen. Vandaag komen die nieuwe bevoegdheden op kruissnelheid. Elk restje kritische stem, twijfelde houding of kleurrijke tegenstand moet worden weggeschrobd.

‘Dit is ongezien’, zegt Emma Sinclair- Webb, de directeur voor Turkije van Human Rights Watch, vanuit Istanboel. ‘Dit is de meest dramatische ontmanteling van de democratische rechten in de 18 jaar dat Erdogan aan de macht is. Hij heeft het gemunt op elke instelling of elk deel van de samenleving dat zijn verregaande pogingen de Turkse samenleving te hervormen in de weg staat.’

Maar hoe moeten we die stappen lezen? Voor Sinclair-Webb is het duidelijk. ‘Erdogan wil de macht behouden en daarvoor moet elke obstakel weg.’ Erdogans ogen zijn gericht op 2023. Dan moeten de Turken opnieuw naar de stembus en bestaat het moderne Turkije 100 jaar. 2023 is de deadline van het ‘masterplan’

Senem Aydin-Düzgit, professor internationale relaties aan de Sabanci Universiteit in Istanboel, deelt die analyse. ‘Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, is de kans reëel dat hij verliest. Erdogan wil geen risico’s nemen. Door in te zetten op onderwerpen die de achterban erg smaken, probeert hij zijn basis zoveel mogelijk te consolideren.’

Witte paleis

Ook stemmen afsnoepen past in dat plaatje. Religieuze conservatieven en extreemrechts maakten al langer een probleem van het vrouwenverdrag. Door hen te geven wat ze willen, hoopt Erdogan kiezers te winnen.

Erdogan als de berekende pragmaticus, de strateeg die zolang mogelijk in zijn witte paleis op een berg in Ankara wil huizen. ‘Zeker’, zegt Sinclair-Webb. ‘Ik denk niet dat Erdogan vrouwen en vrouwenrechten haat - al kan dat wel - maar dat is niet het punt. Hij wil vooral extra kiezers. Ook al gaat het maar over een paar procenten, ze zullen belangrijk zijn.’

Terwijl Turkije almaar verder afdrijft van Europa zaten de Europese staats- en regeringsleiders donderdag samen om de relatie met Turkije te bespreken. Die is intenser dan ooit - van terrorismebestrijding en het beheersen van de migratiestromen tot defensie en mobiliteit. Hoe moeten we om met een buur die het steeds bonter maakt?

Met een ‘positieve agenda’, zo blijkt. In ruil voor economische voordelen - het belangrijkste is de modernisering van de douane-unie op termijn - moet Turkije zich gedragen. (zie inzet)

Tanden tonen

Aydin-Düzgit vindt die aanpak te soft. ‘De EU wil vooral dat Turkije de vluchtelingendeal in leven houdt en zich gedeisd houdt in de oostelijke Middellandse Zee. Maar over wat vandaag allemaal in Turkije gebeurt wordt veel te weinig gesproken.’

Sinclair-Webb beaamt. ‘De EU is erg terughoudend. Maar de gevolgen zijn enorm. De autoritaire tendensen in Turkije worden sterker en het leidt tot meer instabiliteit. Een stabiel Turkije zou een Europese prioriteit moeten zijn. Of je het nu wilt of niet: het zijn buren. De EU moet zijn tanden tonen.’

Hoe moet het nu verder? De Turkse bevolking is diep verdeeld. Na de jongste verkiezingen kon Erdogan maar nipt in het presidentiële pluche blijven zitten. ‘De onrust is enorm en we beleven donkere tijden’, zegt Aydin-Düzgit. ‘Maar in Turkije kan van de ene dag op de andere dag veel veranderen. Turkije is niet zoals Rusland. Vergeet niet dat 50 procent van de bevolking tegen de regering is. De helft!’