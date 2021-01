‘Ik denk soms: in België pakken ze het toch wat eenvoudiger aan’

De gewelddadige protesten in Nederland waren niet alleen gericht tegen het coronabeleid van premier Mark Rutte, zegt de politiek columniste Sheila Sitalsing. ‘Er is in de samenleving een significante onderstroom van ongenoegen. En eens in de zoveel tijd vlamt het op.’

‘Misschien hebben we het allemaal wel iets te groot gemaakt. Ja, het was even heftig maar inmiddels zie je dat het rustiger is.’ Sheila Sitalsing, politiek columniste bij de Volkskrant en voormalig politiek verslaggever, blikt nuchter terug op de ‘eruptie van geweld’ in de voorbije dagen. Dat de burgemeester van Eindhoven van een burgeroorlog sprak, gaat er bij haar niet in. ‘Het is niet zo dat er geen gezag meer is op straat.’

In haar columns fileert Sitalsing al tien jaar de Haagse politiek en houdt ze een vinger aan de pols van de Nederlandse samenleving. Onlangs verscheen een bundeling onder de wat misleidende titel ‘Dagboek van een krankzinnig jaar’. ‘In een veilig, rijk land waar zelden iets schokkends gebeurt, is weinig tolerantie voor onzekerheid en duurt ongemak al snel te lang’, schreef ze bijvoorbeeld in april.

Er zijn twee stromingen in de Nederlandse samenleving die niet meer met elkaar praten. Sheila Sitalsing Columniste van de Volkskrant

‘Dat is alweer bijna een jaar geleden’, zegt Sitalsing in een Teams-gesprek vanuit haar huis in Delft, terwijl ze uit een enorme goudkleurige beker drinkt. ‘De mensen zitten thuis en hebben alle tijd om het internet af te schuimen en elkaar op te hitsen.’ Dat gebeurde ook na de invoering van de avondklok. ‘De mensen waren al boos en dan gaan ze naar elkaar appen: ‘Nou, dit is de druppel.’ Dus kreeg je die escalatie. In Nederland is er een cultuur dat wie boos is dat ook heel uitgesproken uitdrukt.’

Wat zag u als u naar de beelden van de demonstraties en rellen keek?

Sheila Sitalsing: ‘Ik merkte vooral uiteenlopende groepen op. Veel relschoppers waren opgeschoten jongens, die normaal met oud en nieuw auto’s in brand steken. Zij trokken nu de straat op omdat ze eindelijk weer een verzetje hadden. Er zaten ook voetbalhooligans tussen. Die hebben al lang geen wedstrijd meer bijgewoond waarbij ze de binnenstad kunnen slopen. Maar er waren ook vreedzame mensen, die niet geloven in corona of die allerlei complottheorieën aanhangen. Of oude vrouwtjes die geloven dat je corona met kruiden kunt bestrijden.’

Schermvullende weergave Sheila Sitalsing: "De gewelddadige protesten in Nederland waren niet alleen gericht tegen het coronabeleid van premier Mark Rutte." ©rv

De aanleiding was de avondklok, een maatregel die het parlement met lange tanden goedkeurde.

Sitalsing: ‘Het was waarschijnlijk niet het allermooiste debat in de parlementaire geschiedenis. Ik vond het raar dat de partijen vooral praatten over dat halfuurtje, of de avondklok om half negen of negen moest beginnen. Daar had de Tweede Kamer wat breder kunnen gaan. Maar in het algemeen doet het parlement zijn werk.’

In België is er nauwelijks een parlementair debat.

Sitalsing: ‘Ik denk soms: in België pakken ze het toch eenvoudiger aan. Ik heb in Brussel gewoond. Als er rellen in de Marollen waren, ging de politie er gewoon keihard overheen. En dan was het achter de rug. (lacht) In Nederland moet over alles gepraat worden en moet iedereen iets kunnen zeggen. Dat is typisch voor de politieke poldercultuur.’

Zijn de rellen een signaal van de diepe onvrede?

Sitalsing: ‘Volgens onderzoek heeft zowat 15 procent van de bevolking weinig vertrouwen in de overheid. Er is een significante onderstroom van ongenoegen, maar de grieven lopen uiteen. Deels gaat het om mensen aan de onderkant van de samenleving die vinden dat ze slecht behandeld worden. Maar er is ook onvrede bij de middenklasse, zoals over de affaire rond de toeslagen voor kinderopvang. Duizenden mensen zijn ten onrechte keihard aangepakt als fraudeurs. Als mensen zo hardhandig in aanraking komen met de overheid, groeit het wantrouwen.’

Rutte is nu ruim tien jaar premier. Heeft hij die onvrede gevoed?

Sitalsing: ‘Onder Rutte is het beleid zeker strenger geworden. Zijn liberale partij VVD is erg van de strikte lijn. Maar de trend was al ingezet door zijn voorganger, de christendemocraat Jan Peter Balkenende. Sinds een jaar of twintig hebben de opeenvolgende kabinetten gesneden in de sociale zekerheid.’

‘Vooral voor mensen in de bijstand, wat het allerlaatste vangnet is, zijn er plichten bijgekomen en rechten weggehaald. Controleurs mogen hun bankafschriften opvragen en in hun keukenkastjes en koelkast kijken om te zien welke boodschappen ze hebben gedaan. En je bent verplicht een tegenprestatie te leveren aan de samenleving. Maar ja, er is vaak niet zo veel werk, dus worden zinloze prestaties bedacht. Dan moeten mensen pakweg nietjes verwijderen uit oude documenten.’

In die toeslagenaffaire gaf Rutte pas na lang aarzelen de fouten toe, na een vernietigend rapport.

Sitalsing: ‘Dat is typisch Mark Rutte. Hij overleeft al zo lang omdat hij telkens weer de verantwoordelijkheid van zich weet af te schuiven. Er was de voorbije jaren een heel spoor van rapporten en commissies die misstanden blootlegden. Rutte zei steeds weer: niets mee te maken, dat is een zaak van de vakministers.’

‘Als het moeilijk wordt, is hij nergens te bekennen. Ook bij de rellen duurde het tot maandag voor Rutte opdook. Bij een crisis wacht hij altijd eventjes op de achtergrond en kijkt wat er gebeurt. Eerst gooit hij een paar burgemeesters of ministers voor de bus en dan pas komt hij tevoorschijn.’

‘Je zag het ook in de coronabestrijding. Eerst wierp Rutte zich op als een staatsman en sprak hij het volk toe vanuit het Torentje. Maar dan werd het moeilijker en sijpelde bij de bevolking de eensgezindheid van de eerste maanden weg. Toen schoof hij minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge naar voren als verantwoordelijke. Neen, ik weet niets van corona, zei Rutte dan, dat moet je aan Hugo vragen.’

De toeslagenaffaire leidde tot de val van de regering, vlak voor de parlementsverkiezingen op 17 maart.

Sitalsing: ‘Oh, eigenlijk had Rutte geen zin om de regering te laten vallen. Vooral zijn coalitiepartners hebben hem onder druk gezet.’

Ondanks alles lijken de kiezers Rutte niet beu te zijn. Zijn VVD staat ruim op kop in de peilingen. Hoe verklaart u dat?

Sitalsing: ‘Soms denk ik: nu krijgt Rutte klappen. Maar dan heeft hij, hup, weer meer dan veertig zetels in de peilingen. Naast die onderstroom van ontevredenheid blijkt er ook een grote groep van Nederlanders te zijn die het allemaal prima vinden zoals het gaat. Die vinden het goed als Rutte op de fiets naar de koning gaat en naar de mensen zwaait.’

‘Tegelijk zie je de PVV van Geert Wilders groeien in de peilingen. Het lijkt wel alsof de tevreden mensen naar Rutte gaan en de ontevreden mensen naar Wilders. Er zijn twee stromingen in de samenleving die niet meer met elkaar praten.’

Thierry Baudet viste met zijn Forum voor Democratie ook in de vijver van Wilders, maar zijn partij implodeerde.

Sitalsing: ‘Dat het Forum uit elkaar is gevallen, komt vooral omdat Baudet, nu ja… niet goed wijs is. Ik ben geen psychiater, maar hij is een heel rare jongen. Over de coronabestrijding riep hij dingen als: ik heb er 3 miljoen doden voor over om de vrijheid te redden. Met zulke gekke uitspraken heeft hij zelfs loyale medestanders van zich afgestoten. Een deel van de kiezers is teruggekeerd naar Wilders.’

Het ziet ernaar uit dat Rutte voor de vierde keer premier wordt. Wat is zijn geheim?