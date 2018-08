Illegale migranten wijken uit naar stranden D-Day

Naast Zeebrugge kampt nu ook Normandië met een aanwas van migranten die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk willen. De Engeland-route waaiert steeds verder uit over de Noord-Europese kust.

In het Normandische vissersdorp Ouistreham sprinten dagelijks honderden migranten achter trucks aan om in de laadruimte te klimmen. De haven bij de stad Caen, ‘Sword Beach’ bij de landing van de geallieerden op D-Day in 1944, is een nieuwe populaire route voor illegale migratie over het Kanaal.

Nu de Noord-Franse havens van Calais en Duinkerke potdicht zitten, zoeken smokkelbendes nieuwe zwakke plekken langs de Noordzeekust, onder meer in Zeebrugge, Oostende en ook steeds dieper in Frankrijk. Ouistreham, dat een direce ferrylijn met de Zuid-Engelse havenstad Portsmouth heeft, ligt bijna 400 kilometer van Calais en Duinkerke.

De politie van Ouistreham getuigt tegenover de Britse openbare omroep BBC dat het dweilen met de kraan open is. Ze plukken migranten uit trucks en zelfs zeilboten die ze na vrijlating tot drie keer per dag weer moeten oppakken. De verzuchting van de politie doet sterk denken aan die van de korpscheffen van Koksijde, Kruibeke en andere politiezones, die recent aan de klaagmuur stonden over de hopeloze strijd die ze voeren tegen de illegale migratie.

In Ouistreham wordt nog eens duidelijk welke vuurtoren op de heuvel het Verenigd Koninkrijk is voor de migranten. De Franse agenten proberen de migranten ervan te overtuigen asiel aan te vragen, waar net als in België geen gevolg aan wordt gegeven. In een leegstaand kantoorgebouw verblijven een 30-tal Iraanse migranten, waar een Britse reportageploeg grote vlaggen van Groot-Brittannië aantrof. ‘Londen, UK, UK’, is het enige wat de migranten kwijt willen.

Britse wrevel

In Groot-Brittannië is er intussen wrevel over de aanpak van ons land in de strijd tegen de illegale migratie. The Times, de invloedrijke krant die vooral gelezen wordt door Britse topambtenaren en regeringsleden, kopt dat ‘België asielzoekers vrije doortocht geeft naar Groot-Brittannië.’ Die conclusie trekt de krant door te verwijzen naar de uitspraken van de korpschef in Kruibeke. Die verklaarde de dagelijkse jacht op illegale migranten op een lager pitje te zetten. ‘De Belgische politie zegt dat ze overspoeld wordt en het probleem niet aankan. Ze geeft nu vrije baan aan de migranten, omdat ze toch niet uitgezet kunnen worden en het 200 euro per dag kost om ze vast te houden in een detentiecentrum.’

In de Brexit-gesprekken tussen Londen en Brussel komt illegale migratie nooit aan bod.

De kwestie - hoe kort door de bocht ook - bewijst nog eens de extreme politieke gevoeligheid over migratie. Elk Europees land vreest dat een ander de problemen met de migranten in elkaars tuin willen dumpen. De België-route is voor het Britse pro-Brexit-kamp nieuwe munitie om het continent aan te vallen. 'Het Britse publiek is het kotsbeu dat de vreemdelingendiensten en politiekorpsen van de Europese Unie de migranten vrije baan geven naar Groot-Brittannië', zegt het Conservatieve Britse parlementslid Philip Hollobone.

Brexit

Binnen de Belgische regering wordt erop gewezen dat de Britten zelf boter op het hoofd hebben. ‘Het land lokt migranten omdat er geen paspoortplicht is en er amper controles zijn op een arbeidsmarkt die een groot lagelonenaanbod heeft in het legale en illegale circuit. Maar er wordt bij de lopende brexit-gesprekken tussen Brussel en Londen niet over op tafel geklopt. Sterker, migratie is er gewoon geen punt’, luidt het.

Net vandaag zijn bij een actie van de politie van Kruibeke een 20-tal migranten opgepakt op een parking bij de snelweg E17. De actie was al langer gepland en burgemeester Jos Stassen (Groen) beklemtoont dat de noodkreet van zijn korpschef nooit neerkwam op een laisser-passer in de praktijk.