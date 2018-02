Illegale migratie naar Europa daalt 60 procent

De Europese grenswacht Frontex telde vorig jaar 204.718 illegale overschrijdingen van de Europese buitengrenzen, tegen 511.046 gevallen in 2016.

Het aantal illegale aankomsten aan de buitengrenzen van de Europese Unie is vorig jaar met 60 procent gedaald in vergelijking met 2016. Dat blijkt dinsdag uit het jaarrapport van Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap. Enkel tussen de Maghreblanden en Spanje zijn de illegale migratiestromen toegenomen.

Frontex telde vorig jaar in totaal 204.718 illegale overschrijdingen van de Europese buitengrenzen, tegen 511.046 gevallen in 2016. Het vaakst ging het om vluchtelingen uit Syrië (19.447), Nigeria (18.309) en Ivoorkust (14.300).

Het gaat ook om het laagste cijfer in vier jaar, maar uitvoerend directeur Fabrice Leggeri stipt wel aan dat de cijfers nog niet vergelijkbaar zijn met het niveau voor 2014, toen er jaarlijks 72.000 tot 141.000 overschrijdingen werden geregistreerd.

Als gevolg van de sluiting van de Balkanroute en het akkoord met Turkije om vluchtelingen op te vangen, werd de illegale instroom via de oostelijke route van de Middellandse Zee al sinds 2016 heel sterk ingedamd. Het aantal illegale overschrijdingen daalde er van 319.009 in 2016 naar 62.192 vorig jaar.

Vorige zomer begon ook het aantal illegale aankomsten in Italië plots aanzienlijk te dalen. Uiteindelijk verminderde het aantal illegale grensoverschrijdingen in het land vorig jaar met 34 procent, van 181.376 tot 118.962. Intussen zitten wel duizenden migranten vast in Libië, waar ze vaak het slachtoffer zijn van meedogenloze mensenhandelaars.

In tegenstelling tot de andere routes is de westelijke route over de Middellandse Zee in opmars. Frontex registreerde er vorig jaar meer dan een verdubbeling van het aantal illegale grensoverschrijdingen, van 9.990 tot 23.143. 'Spanje staat onder grote druk' door de instroom van migranten uit Marokko, Algerije en Ivoorkust, aldus Leggeri. Op de zogenaamde West-Afrikaanse route, via de Canarische Eilanden, tot slot daalde het aantal illegale grensoverschreidingen wel, van 671 tot 421.