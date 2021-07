Impact watersnood op Duitse verkiezingscampagne dijt uit

De verwoestende overstromingen in Duitsland hebben de campagne voor de verkiezingen van eind september opgeschud. Plots staat het klimaatdebat bovenaan op de agenda.

Het oosten en zuiden van Duitsland kregen afgelopen weekend af te rekenen met zware regenbuien, nadat vorige week grote delen van het westen waren getroffen. In de deelstaat Beieren waren er aardverschuivingen en overstromingen en ook het oostelijke Saksen kreeg zijn deel van de waterellende.

Het is de grootste natuurramp in Duitsland in zestig jaar, met meer dan 160 doden en honderden vermisten, vooral in het westen. Bondskanselier Angela Merkel zei zondag bij een bezoek aan het rampgebied dat 'de Duitse taal nauwelijks woorden kent voor de verwoesting die is aangericht'.

De essentie Na het westen van Duitsland kregen ook het zuiden en oosten van het land te maken met zware wateroverlast.

De duidelijke link met klimaatverandering beïnvloedt de campagne voor de verkiezingen van 26 september.

De groenen hopen te profiteren van de extra aandacht voor het klimaat en de kloof op CDU/CSU te dichten.

De regering van Merkel krijgt het verwijt nalatig te zijn geweest door de lokale autoriteiten in de getroffen regio's niet te hebben gewaarschuwd. Onzin, zei de federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. 'Het is volstrekt ondenkbaar dat zo'n catastrofe centraal kan worden beheerd', zei hij.

Klimaatverandering

Het drama heeft een politieke impact, want in een klap staat het klimaatbeleid bovenaan op de agenda in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september. Wetenschappers benadrukken dat de zware regenbuien een gevolg zijn van de klimaatverandering.

Klimaatbescherming begint nu. Annalena Baerbock Lijsttrekker Duitse groenen

Vooral de groenen kunnen winnen bij de extra aandacht voor een thema dat behoort tot hun kernprogramma. Ze pakten in hun verkiezingscampagne uit met een ambitieus klimaatproject waarbij tegen 2030 auto's met brandstofmotoren verdwijnen en de vervuilende kolencentrales sluiten.

'Klimaatbescherming begint nu', zei de groene lijsttrekker Annalena Baerbock, die de regering verwijt te weinig te hebben gedaan. Ze onderbrak haar vakantie in een poging haar campagne weer op de rails te krijgen na enkele missers. Onlangs werd ze beschuldigd van plagiaat bij het boek dat ze onlangs publiceerde.

Groenen afgestraft

Door de controverse werden de groenen in de peilingen afgestraft. Nochtans had de partij na de nominatie van Baerbock afgelopen mei de wind in de zeilen. De groenen streden om de eerste plaats met CDU/CSU. Inmiddels hebben de christendemocraten weer een kloof van 10 procentpunt geslagen.

De regeringspartij SPD insinueerde dat Laschet ongeschikt is voor het ambt van bondskanselier.

Armin Laschet, de lijsttrekker van CDU/CSU, is beducht voor een groene remonte. Hij trok vorige week met zijn laarzen het rampgebied in en probeerde de truc van ex-kanselier Gerhard Schröder te herhalen. Die waadde bij overstromingen in 2002 vastberaden door het water, wat hem later dat jaar de verkiezingszege opleverde.

#Laschetlacht

Hoe belangrijk perceptie is, ondervond Laschet dit weekend. Videobeelden toonden hoe hij op de achtergrond aan het lachen was tijdens een ingetogen toespraak van president Frank-Walter Steinmeier over de watersnood. Laschet bood maandag zijn excuses aan. Op Twitter ging het beeld viraal onder de hashtag #Laschetlacht.

De regeringspartij SPD insinueerde dat Laschet ongeschikt is voor het ambt van bondskanselier. Partijleden deelden op sociale media foto's van Merkel die in Rijnland-Palts deelstaatpremier Malu Dreyer - die aan mul­ti­ple scle­rose lijdt - ondersteunt. Alles om het contrast met Laschet in de verf te zetten.