In Beieren, bij de doodgravers van Merkel

Achter de Duitse politieke crisis gaat een vuil machtsspel schuil. Bondskanselier Angela Merkel brengt de hegemonie van haar Beierse zusterpartij CSU in het gevaar. We gingen op bezoek bij de achterban in het Münchense hinterland. ‘De Asielwende is er.’

Kiefersfelden. Een ingeslapen Beiers grensdorp tussen Duitsland en Oostenrijk met een charme waarvan wij Vlamingen geloven dat ze enkel in Zuid-Europa te vinden is. Een Maibaum priemt boven het dorp en in Gasthof zur Post genieten gepensioneerden van hun halve liter bier.

Maar de rust is verraderlijk. Net buiten het dorp filteren drie politieagenten het verkeer vanuit Oostenrijk. Een Arabisch uitziende man in een blauwe Volkswagen met een Duitse nummerplaat moet stoppen en zijn identiteitskaart bovenhalen. ‘Ja, dit is een grenscontrole’, zegt een van de agenten terwijl hij de andere auto’s in het oog houdt. Of ze permanent de grens controleren? ‘Dat mag ik u helaas niet vertellen.’

Migratieroute

Het grensdorpje aan de voet van de Alpen lag op een van de voornaamste routes waarlangs duizenden migranten tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 Duitsland binnenkwamen. Bij momenten staken er honderden mensen per dag de grens over. Anders dan in het intussen zeer multiculturele München is de toestroom van migranten er vandaag nauwelijks merkbaar.

Filtercontroles, tot voor kort ondenkbaar aan een grens waarvan zelfs de lokale bevolking zich nauwelijks bewust was, zijn plots gemeengoed in Beieren.

‘Het is rustig’, beaamt een van de stamgasten van Gasthof zur Post terwijl de uitbaatster, gekleed in een traditionele dirndl-jurk, ons een bord Leber-käse met Kartoffelsalat voorschotelt. ‘Gelukkig maar, want die chaos willen we geen tweede keer meemaken.’

In Beieren ligt het antwoord op de vraag waarom de anders zo voorspelbare en zelfs saaie Duitse politiek de afgelopen twee weken zo hard kon ontploffen. De welvarende Duitse deelstaat is het land van de CSU, de rechts-conservatieve zusterpartij van bondskanselier Angela Merkels CDU. Ze regeerde er de afgelopen 60 jaar haast onafgebroken met een absolute meerderheid.

De partij doet er alles aan om het verlangen van de inwoners van Kiefersfelden waar te maken. Kontrolleverlust, het verlies van controle, mogen we niet meer meemaken, zegt CSU-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer te pas en te onpas. Filtercontroles, tot voor kort ondenkbaar aan een grens waarvan zelfs de lokale bevolking zich nauwelijks bewust was, zijn plots gemeengoed.

Ultiem compromis

Seehofer kwam de afgelopen twee weken keihard in botsing met Merkel. Hij wilde van de grenscontroles niet langer de uitzondering, maar de regel maken in de strijd tegen de zogenaamde secundaire migratie.

Als Seehofer had doorgezet, had de kanselier hem wellicht ontslagen en was er een einde gekomen aan de bijna 70 jaar oude alliantie tussen de CDU en de CSU, aan de Bondsregering en aan de politieke carrière van Merkel.

Bij de CSU, die nooit vies is geweest van een scheut populisme, spreken ze over asieltoerisme, waarbij migranten die elders in Europa werden geregistreerd toch naar de Bondsrepubliek afzakken. Merkel is tegen zulke grenscontroles, want ze vreest voor imitatiegedrag elders in Europa en voor het einde van het vrij verkeer.

Als Seehofer had doorgezet, had de kanselier hem wellicht ontslagen en was er een einde gekomen aan de bijna 70 jaar oude alliantie tussen de CDU en de CSU, aan de Bondsregering en aan de politieke carrière van Merkel.

Schermvullende weergave Horst Seehofer en Angela Merkel na het bereiken van een compromis over het asielbeleid. ©AFP

Een ultiem compromis over transitcentra, dat dinsdagavond werd gesloten, kon zo’n scenario verhinderen. Migranten die worden onderschept en elders in Europa werden geregistreerd, worden vanuit die centra naar het betrokken land teruggestuurd.

Curiosum

Na protest van de coalitiepartner SPD werden de transitcentra afgezwakt tot transitprocedures. In plaats van vanuit centra worden de migranten teruggestuurd vanuit de Beierse politiekantoren. Of dat lukt, valt te betwijfelen. De meeste Europese landen staan er niet voor te springen de migranten terug te nemen.

Zoals Beieren een curiosum is in Duitsland is de CSU een curiosum in de Duitse politiek.

Zoals Beieren - de modernste Duitse deelstaat met een sterk folkloristische traditie - een curiosum is in Duitsland, is de CSU een curiosum in de Duitse politiek. Net na de Tweede Wereldoorlog werden de christelijke partijen in West-Duitsland door de latere bondskanselier Konrad Adenauer samengebracht onder de vlag van de CDU.

De Beiers, ooit de trotse inwoners van een apart land met een eigen koning, staan op hun onafhankelijkheid en wilden daar niet van weten. De CSU bleef daarom tot op vandaag haar eigen koers varen, al heeft ze zich op nationaal vlak via de Union wel aan de CDU verbonden.

Beste snelwegen

‘Het is een zeer bijzondere situatie’, zegt Heinrich Oberreuter, een Beierse professor politicologie die de christelijk-conservatieve partij van binnen en buiten kent. ‘De CSU is een regionale partij die enkel de belangen van Beieren verdedigt. Doordat ze via haar alliantie met de CDU sinds 1949 het grootste deel van de tijd in Berlijn heeft meebestuurd, kan ze zaken binnenhalen die anders onmogelijk zouden zijn.’

Geen enkele deelstaat heeft betere snelwegen omdat de CSU in de Bondsregering dikwijls voor de bevoegdheid Verkeer kiest.

Zo heeft geen enkele deelstaat betere snelwegen omdat de CSU in de Bondsregering dikwijls voor de bevoegdheid Verkeer kiest. De kiezers appreciëren dat en zo klopt de partij bij haast elke verkiezing op een absolute meerderheid af. De macht van de CSU in Beieren versterkt de macht van de partij in Berlijn. En omgekeerd.

Machtsmodel onder druk

Maar het machtsmodel van de CSU staat sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 onder druk. De meeste migranten kwamen via Beieren Duitsland binnen en al gauw kon de deelstaat en bij uitbreiding de rest van het land de toestroom niet meer aan.

Het effect daarvan is niet te onderschatten. Waar de meeste Vlamingen vooral hoorden praten over de vluchtelingencrisis, hebben veel Beier haar met eigen ogen gezien. Het ongenoegen over wat misliep, blies wind in de zeilen van Alternative für Deutschland (AfD), een van oorsprong anti-europartij die er met een populistisch-rechts discours zo’n 12 procent haalde bij de nationale verkiezingen van 2017.

Waar de meeste Vlamingen vooral hoorden praten over de vluchtelingencrisis, hebben veel Beier haar met eigen ogen gezien.

De Union haalde bij die stembusgang 32 procent, 10 procentpunten minder dan in 2013. De CSU haalde in Beieren 38 procent. Een normale partij begaat een moord voor zo’n uitslag, voor de CSU was het de slechtste uitslag in decennia.

Het ziet ernaar uit dat de partij het bij de deelstaatverkiezingen van oktober niet veel beter zal doen. Als ze haar absolute meerderheid verliest, verliest ze ook een deel van haar machtshefboom om in Berlijn hervormingen af te dwingen. Meteen doemen horrorscenario’s op, zoals de totale implosie van de partij.

Politieke pygmee

Bij de CSU is daarom de strategische keuze gemaakt dat de kiezers die naar de AfD overliepen koste wat het kost moeten worden teruggewonnen. Het verklaart het harde taalgebruik van de partij en de harde uithalen naar Merkel, die volgens de CSU met haar ‘te lakse vluchtelingenbeleid’ verantwoordelijk is voor de hele problematiek.

Dat Beierse politici neerkijken op de bondskanselier is niet nieuw. De Beierse oervader Franz Josef Strauss noemde bondskanselier Helmut Kohl ooit een politieke pygmee. Maar zo hard als Merkel kreeg niemand het te verduren. ‘Ik laat me niet ontslaan door iemand die enkel en alleen dankzij mij bondskanselier is’, merkte Seehofer vorige week nog op.

‘De strijd om de kiezer van de AfD is uit de hand gelopen doordat de CSU een inschattingsfout heeft gemaakt’, stelt Oberreuter.

Dat Beierse politici neerkijken op de bondskanselier is niet nieuw. De Beierse oervader Franz Josef Strauss noemde bondskanselier Helmut Kohl ooit een politieke pygmee.

Seehofer kwam met een Masterplan Migratie op de proppen, waarin onder meer grenscontroles werden opgenomen. Het plan stond voor een symbolische breuk met Merkels vluchtelingenbeleid en daarom ging die keihard op de rem staan. ‘Een vierde tot een derde van de CDU-parlementsleden is voor zo’n breuk’, schat de Beierse professor.

‘De CSU dacht hen te overtuigen om met Merkels beleid te breken en haar misschien zelfs uit het Bundeskanzleramt te jagen.’ Zolang de geboren Oost-Duitse kanselier blijft, is het voor de CSU immers moeilijk om hard te maken dat het beleid is veranderd. Merkel muss weg als politieke strategie.

Galante weg

Maar hoe agressiever Seehofer en de CSU zich opstelden, hoe meer de CDU-achterban zich achter Merkel schaarde. De CSU-strategie mislukte en de partij dreigde de Union uit elkaar te spelen. Dat is het laatste wat de partij wil, want het is de basis voor haar macht. Om geloofwaardig te blijven moest Seehofer een galante uitweg zoeken.

Eerst liet hij de bondskanselier een Europese oplossing uitwerken. Ze verbaasde vriend en vijand door op de Europese Raad van vorige week een akkoord af te sluiten over migratiecentra in Europa en Afrika. Onvoldoende, vond de CSU, hoewel de partij heel Europa had meegezogen in de Duitse crisis. Seehofer bood intern zijn ontslag aan, werd toch nog een keer naar Berlijn gestuurd voor een ultiem overleg met Merkel en uiteindelijk kwam een akkoord over de transitprocedures uit de bus.

Asielwende

Op een CSU-meeting donderdagavond in een van de bioscoopzalen van de stad Rosenheim, dicht bij de Oostenrijkse grens, pakte de Beierse minister-president Markus Söder wat krampachtig uit met het compromis, dat wordt verkocht als de Asielwende, de grote ommekeer in het asielbeleid.

Met onze oplossingen, die door andere Duitse deelstaten worden bekritiseerd, zullen de migranten twijfelen vooraleer ze naar Beieren komen. Wel, dat ze naar die andere deelstaten trekken. Markus Söder Minister-president Beieren

‘We zijn de enige deelstaat die een grenspolitie heeft. We krijgen de transitzones. En we zullen mensen die geen recht op een verblijf hebben snel kunnen terugsturen’, lichtte de CSU-kroonprins de plannen met een licht Beiers accent toe. Het publiek - sommigen daagden op in Lederhosen - klapte enthousiast.

Cynisch voegde hij eraan toe: ‘De echte oplossing is natuurlijk Europees. Maar we kunnen daar niet op wachten. Met onze oplossingen, die door andere Duitse deelstaten worden bekritiseerd, zullen de migranten twijfelen vooraleer ze naar Beieren komen. Wel, dat ze naar die andere deelstaten trekken.’

De vraag is of de AfD-kiezers even enthousiast zijn. ‘Ik geloof van niet’, zegt Obberreuter. ‘Wat meer is: de bevolking heeft de afgelopen week vooral ruziemakende politici gezien die het ene na het andere ultimatum stellen. De mensen, die sowieso geen al te hoge dunk van de politiek hebben, knappen daar op af. De AfD komt als enige sterker uit die hele heisa.’

Schermvullende weergave Markus Söder, minister-president van Beieren. ©AFP

Net omdat de mensen de politieke spelletjes moe zijn, denkt hij dat de CSU zich minstens tot de deelstaatverkiezingen van oktober koest zal houden. Natuurlijk zal Seehofer nog wat blazen - dat deed hij vrijdag door opnieuw met grenscontroles te dreigen als andere Europese landen geen bij hen geregistreerde asielzoekers van Duitsland willen terugnemen. Maar volgens de Beierse professor zal de partij de zaken voorlopig niet meer op de spits drijven.

Hopeloos

Söder - die pas enkele maanden geleden de macht in Beieren overnam van Seehofer, die naar Berlijn verkaste - lijkt intussen te beseffen dat de CSU voorlopig vast zit met haar migratieverhaal. Daarom probeert hij een campagne rond zichzelf te bouwen.

In Rosenheim verkocht de 51-jarige Neurenberger zichzelf haast op het pathetische af als de volksjongen - het verhaal van de politicus met het gelukkige gezin, de twee honden en de jaarlijkse vakantie in een Gasthof op het platteland. Hij pakt uit met symbolen, zoals de Beierse grenspolitie of het verplichten van kruisbeelden in publieke gebouwen.

Tegelijk speelt Söder zonder gêne het machtsargument van de CSU uit. ‘Van slechts één Duitse deelstaat weet iedereen waarvoor hij staat. Slechts één deelstaat hoeft zich niet te verliezen in onbegrijpelijke compromissen. Het verzekert dat Beieren zo sterk staat en dat mogen we niet verloren laten gaan’, verdedigde hij het belang van de alleenheerschappij van zijn partij.

Merkel is voor haar politiek overleven afhankelijk van de CSU, maar als ze geloofwaardig wil blijven kan ze de partij niet geven wat die eist.

Het heeft veel weg van een verkrampte poging om de hegemonie van de CSU veilig te stellen. Oberreuter noemt die aanpak naïef. ‘Zeker omdat we overal in Europa zien dat volkspartijen het moeilijk hebben. In Beieren gaat het trager dan elders, maar die tendens zal doorzetten. Ik geloof niet dat de CSU er nog in zal slagen vlot boven 50 procent te springen.’