In Nederland moeten cafés om 22 uur dicht

Nederland trekt de teugels landelijk strak aan in de strijd tegen het coronavirus. De horeca moet dicht om 22 uur, publiek bij sport kan niet meer en thuiswerk wordt weer de norm.

Voor de komende drie weken gelden in heel Nederland weer aanzienlijk striktere coronamaatregelen. Dat maakten premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge maandagavond bekend, in een reactie op de stijging van het aantal besmettingen, vooral dan in broeihaarden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maandag waren er in Nederland 2.921 nieuwe bevestigde besmettingen. 'Het loopt zo snel op dat we dreigen het virus achterna te lopen. We pakken daarom door met landelijke maatregelen', aldus Rutte.

De meest in het oog springende maatregel is de landelijke, verplichte vervroegde sluiting van de horeca. Om 21 uur zijn de laatste nieuwe klanten welkom, om 22 uur moeten de deuren van cafés en restaurants dicht. Volgens Rutte treft de uitbaters van cafés en restaurants geen schuld. 'Zij maken er geen potje van, de protocollen worden nauwkeurig gevolgd. Maar we moeten late alcoholische contactmomenten zoveel mogelijk vermijden.'

Het loopt zo snel op dat we dreigen het virus achterna te lopen. We pakken daarom door met landelijke maatregelen Mark Rutte Nederlands premier

Ook andere 'contactmomenten' moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Zo scherpt de overheid de regels rond thuiswerk weer aan. 'We zien dat mensen toch twee à drie dagen naar het werk gaan, dat kan nu echt niet meer', stelt Rutte. Werkplaatsen waar er een uitbraak is, kunnen voor twee weken worden gesloten. Een ander contactmoment waarop het vizier gericht wordt, zijn sportevenementen: sport kan niet meer met publiek. Dat geldt zowel voor professionele als voor amateursport. Geen mondmaskerplicht

Geen mondmaskerplicht

Nederland grijpt wel nog niet naar een mondmaskerplicht, noch algemeen, noch voor bepaalde plaatsen (met uitzondering van het openbaar vervoer). In de drie broeihaarden - Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - geldt voortaan wel het advies een mondmasker te dragen in winkels. Winkeluitbaters kunnen daar ook mensen weigeren die geen mondmasker dragen. Het kabinet vraagt over de mondmaskers ook een advies aan het Outbreak Management Team (OMT).