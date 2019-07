In opspraak geraakte Franse minister van Milieu stapt op

Rond François de Rugy was de voorbije dagen een polemiek ontstaan vanwege buitensporige uitgaven en weelderige diners.

Het vertrek komt niet helemaal onverwacht. De Rugy lag al enkele dagen zwaar onder vuur. De bal was aan het rollen gegaan na berichtgeving van de onderzoekssite Mediapart.

Die omschreef hoe De Rugy, destijds parlementsvoorzitter, en zijn echtgenote in 2017 en 2018 gasten fêteerden in zijn ambtswoning in Parijs. De site toonde foto's van kreeften en wijn van 500 euro.