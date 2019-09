Incidenten bij Parijse klimaatmars, ook 'gele hesjes' gearresteerd

De sfeer was zaterdag gespannen in de Franse hoofdstad, waar verschillende demonstraties tegelijkertijd plaatsvonden: naast de mars voor het klimaat, was er ook een demonstratie van "gele hesjes" die het Franse sociale en fiscale beleid aan de kaak wilden stellen, en een optocht tegen de mogelijk op handen zijnde pensioenhervorming.

In de vroege namiddag werden 123 mensen gearresteerd en 174 kregen een boete omdat ze zich op een plek bevonden waar het verboden was te demonstreren, aldus de politie prefectuur van de Franse hoofdstad. Centrum van de onlusten was de Boulevard Saint-Michel, in de studentenbuurt Quartier Latin, waar radicale militanten, sommigen gemaskerd, projectielen naar de politie gooiden, een bankfiliaal binnendrongen en vuilnisbakken in brand staken. De gendarmes reageerde door iets voor 13 uur traangas in te zetten.