Intern Belgisch gevecht over Europees renovatiegeld

35 miljoen gebouwen in Europa, waarvan 950.000 in Vlaanderen, worden de komende tien jaar energiezuinig gerenoveerd, deels met Europees geld. Maar het intern-Belgische gevecht om die Europese miljarden belooft een helletocht te worden.

Gebouwen zijn in Europa goed voor 40 procent van de CO 2 -uitstoot door het energieverbruik. Met haar Europese renovatiegolf, die ze woensdagmiddag voorstelt, wil de Europese Commissie meerdere vliegen in één klap slaan: een forse vermindering van de CO 2 -uitstoot, 160.000 nieuwe jobs creëren in de bouwsector en een lagere energiefactuur voor bedrijven en gezinnen.

Tot vandaag werd in Europa 11 procent van de bestaande gebouwen gerenoveerd. Maar een doorgedreven sanering, van dubbele beglazing tot isolatie en duurzame verwarming of koeling via bijvoorbeeld een warmtepomp, gebeurde nog maar in 1 procent van de gebouwen die ouder dan twintig jaar zijn. De Commissie wil het aantal ingrijpend gerenoveerde gebouwen de komende tien jaar minstens verdubbelen. De focus moet liggen op scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en de meest 'energielekke' woningen.

Strenge normen

De Europese Commissie legt een strak kader op voor die renovatie. Er komen vanaf volgend jaar dwingende Europese normen voor de energieprestaties van bestaande gebouwen. Er wordt ook onderzocht of er mettertijd Europese minimumvereisten komen voor het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen.

In Europa moeten zo'n 35 miljoen gebouwen van voor de eeuwwisseling de komende tien jaar worden opgelapt. De kostprijs daarvan is groot: 300 miljard euro per jaar. Maar renovatie wordt een van de groene prioriteiten voor het uitkeren van geld uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Ook de Europese Investeringsbank legt haar gewicht als Europese klimaatbank in de schaal.

Voor België is 5,15 miljard euro uitgetrokken in de belangrijkste pot uit het Europese herstelfonds. Er doemen evenwel al onmiddellijk twee grote problemen op. Elke regio maakt nu al exclusieve aanspraken op een flinke hap uit dat herstelbudget, zonder er concrete projecten naast te zetten. Vlaanderen bijvoorbeeld eist 3 miljard op. En net zoals voor het jaarlijks begrotingsrapport zal België één gecoördineerd herstelprogramma moeten indienen.

Dat Belgisch herstelplan wordt een ramp, vrezen Europese bronnen. Het kostte de regio's zeven jaar om in december 2016 een akkoord te bereiken over de verdeling van de klimaatinspanningen voor het jaar 2020. Met als gevolg dat ons land de investeringstrein toen grandioos mistte.

Vlaanderen

België zit al jaren in de Europese staart wat betreft de energie-efficiëntie van gebouwen. Meer dan de helft van de woningen is meer dan 50 jaar oud. Vlaanderen heeft intussen een langetermijnplan opgesteld. Tegen 2050 moet 96,5 procent van de woningen, of 2,9 miljoen huizen, een grondige energie-update ondergaan.

Als de bouw stokt, stokt ook de economie, is de redenering in het Vlaamse plan. Elk miljoen in renovatie levert immers 10 tot 18 jobs op. Tegen 2030 streeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) naar jaarlijks 95.000 woningrenovaties, het versneld wegwerken van verkrotte bedrijfsruimten en het energiezuiniger maken van het Vlaamse gebouwenpatrimonium.

We rekenen erop dat de voorstellen van de Europese Commissie onze Vlaamse investeringen in renovaties maximaal versterken. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

In het Vlaamse herstelplan is de komende twee jaar 440 miljoen extra gereserveerd voor die Vlaamse renovatiegolf. Maar Demir rekent wel op 'voorstellen van de Europese Commissie die onze Vlaamse investeringen in renovaties maximaal versterken'.