Internationaal Energie Agentschap roept Rusland op gaslevering aan Europa op te schroeven

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is de eerste grote internationale instantie die Rusland de levieten leest. 'Rusland kan meer doen om de gastoevoer naar Europa op te schroeven', laat het IEA weten in een mededeling. 'Dit is de kans voor Rusland om te bewijzen dat het een betrouwbare partner is voor de Europese markt.'