Internationaal Olympisch Comité start onderzoek in zaak Wit-Russische atlete

'Het IOC heeft besloten een formeel onderzoek te starten naar de situatie van het olympisch comité van Wit-Rusland. We moeten de volledige feiten vaststellen, we moeten alle betrokkenen horen', stelt IOC-woordvoerder Mark Adams, die op een persconferentie meegaf dat de organisator van de spelen meer informatie verwacht vanuit Wit-Rusland.

De 24-jarige Tsimanouskaya vliegt woensdag naar Warschau, nadat ze maandag van Polen een visum om humanitaire reden had gekregen. De aanleiding was een verplichte deelname aan de reeksen van de 4 x 400 meter aflossing, een nummer dat ze nog nooit in competitieverband had gelopen. In berichten op sociale media had de jonge atlete daarover kritiek geuit op haar entourage en coaches.