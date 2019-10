Italiaanse EU-commissaris voor Begroting krijgt voordeel van de twijfel

De nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, koos de Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni als haar commissaris voor Begroting en Fiscaliteit de komende vijf jaar. Gentiloni is voorgedragen door de nieuwe Italiaanse regering van de Vijfsterrenbeweging (M5S) en zijn sociaaldemocratische PD. Maar dat net een Italiaan die opdracht kreeg, deed veel wenkbrouwen fronsen. Italië heeft na Griekenland de hoogste schuld in de eurozone.

Vorige Italiaanse regeringen kwamen de voorbije jaren steevast in de problemen omdat ze onvoldoende begrotingsijver aan de dag legden. De vorige regering zocht zelfs regelrecht de clash met Brussel op. Ze diende een ontwerpbegroting in die flagrant inging tegen alle bestaande afspraken met Brussel en kleurde in het voorjaar opnieuw buiten de al fel opgeschoven lijntjes.

Voordeel van de twijfel

Op zijn hoorzitting donderdag in het Europees Parlement was de belangrijkste vraag dan ook of hij voor Italië zou rijden in de begrotingsdiscussie. ‘Ik wil daarover glashelder zijn. De vertegenwoordiger van één regering in de Commissie ben ik niet en ik zal het nooit zijn’, beklemtoonde Gentiloni. Hij belooft de ontwerpbegrotingen van de eurolanden, die midden deze maand binnen moeten zijn bij de Europese Commissie ‘op dezelfde manier te bekijken als de andere, met dezelfde bereidheid tot dialoog en hetzelfde sérieux wat betreft de regels’.