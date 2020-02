Italiaanse Senaat effent weg voor vervolging Salvini

De extreemrechtse leider had volgens een meerderheid van de senatoren niet het recht om in juli 2019 een Italiaans reddingsschip met 116 migranten aan boord tegen te houden.

Niet langer gesteund

Het lot van Salvini lag in handen van 319 senatoren. De Italiaanse grondwet staat het parlement toe vervolgingen tegen ministers te voorkomen, als parlementsleden oordelen dat hun daden nodig waren ter bescherming van het algemeen belang of voor de uitoefening van hun mandaat.

'Ik kijk ernaar uit'

Salvini beweerde rustig te blijven. Op Twitter liet hij weten dat hij 'ernaar uitkijkt zich voor de rechtbank te begeven'. 'Ik wil de rechter in de ogen kijken om uit te leggen dat het verdedigen van de Italiaanse grenzen mijn recht en mijn taak is, maar geen misdaad.'

Conte betwist dat. Hij wijst naar een nieuwe wet die de bevoegdheden van Salvini versterkte. 'Salvini heeft zelf de keuze opgeëist of en wanneer hij migranten voet aan land wil laten zetten of niet.'

In de regering Conte-I was Salvini vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. In augustus 2019 trok hij de stekker uit de populistische regering, die bestond uit de extreemrechtse Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging, in de hoop nieuwe verkiezingen uit te lokken.