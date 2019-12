Italiaanse Vijfsterrenbeweging beschuldigd van datadiefstal via Facebook-app

De Vijfsterrenwebeging gebruikte een Facebook-app die werd ontwikkeld door Casaleggio Associati. Die app werd in de markt gezet als een manier om de Vijfsterrenbeweging te steunen, schrijft nieuwswebsite Linkiesta. Maar in werkelijkheid kreeg Casaleggio Associati, de ontwikkelaar van de app, op die manier toegang tot de persoonlijke data van de gebruikers én van hun Facebook-vrienden. De app verzamelde onder andere e-mail- en thuisadressen, telefoonnummers, belastingcodes en politieke en religieuze overtuigingen. 'Casaleggio heeft persoonlijke data van gebruikers gestolen voor Cambridge Analytica dat deed', schrijft Linkiesta.

De Facebook-app werd gelanceerd voor de parlementsverkiezingen in 2013, toen de Vijfsterrenbeweging op nationaal niveau doorbrak. De Vijfsterrenbeweging haalde toen 25 procent van de stemmen. Bij de Europese verkiezingen in 2014 werd de app opnieuw gebruikt. Momenteel is ze niet langer actief. Casaleggio Associati wordt geleid door Davide Casaleggio, de zoon van oprichter van de Vijfsterrenbeweging Gianroberto Casaleggio.

Consultancybedrijf Cambridge Analytic ging in 2018 over de kop nadat bekend raakte dat het onwettig verkregen Facebook-data aan politieke campagnes bezorgd had in verschillende landen. Zo konden die de publieke opinie manipuleren, onder meer bij het Brexit-referendum.