Italiaanse antiracismecampagne met apen oogst kritiek

De Italiaanse voetbalcompetitie Serie A ligt onder vuur. In de strijd tegen racisme in het voetbal lanceerde de organisator van de hoogste klasse een campagne met apen. De clubs reageren vol onbegrip.

Wie in Italië voetbalt, moet tegen een stootje kunnen. Dat geldt niet het minst voor spelers met een andere huidskleur. Meer dan eens trakteren fans van de tegenpartij hen op oerwoudgeluiden of zwaaien ze met een banaan.

Rode Duivel Romelu Lukaku kan erover meespreken. Nadat de Inter-spits in september in een wedstrijd tegen Cagliari een penalty gescoord had, was hij het slachtoffer van racisme.

Balotelli

Racisme zit al decennia ingebakken in het Italiaanse voetbal. En niet alleen supporters maken zich er schuldig aan.

De voorzitter van Brescia, Massimo Cellino, kreeg vorige maand de wind van voren nadat hij geponeerd had dat zijn spits Mario Balotelli 'zwart is maar werkt om blank te worden'. En in september is analist Luciano Passirani de laan uitgestuurd omdat hij gesteld had dat Lukaku enkel af te stoppen valt 'als je hem tien bananen geeft'.

Om het tij te keren lanceerde de Serie A een antiracismecampagne. In het hoofdkwartier hangen voortaan afbeeldingen van apen met maskers in drie verschillende kleuren. Die stellen een westerse, een Afrikaanse en een Aziatische aap voor.

Onbegrip

De beelden stuiten op heel wat onbegrip. 'Het Italiaanse voetbal maakt de wereld andermaal sprakeloos. Dit is een gestoorde grap', reageerde het antidiscriminatieorgaan Fare. Ook de clubs zijn ontzet.