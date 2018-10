Italiaanse begrotingswaakhond geeft regeringsplannen onvoldoende

Financiële turbulentie

Het Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) weigerde de regeringsplannen te bekrachtigen omdat de prognoses voor de economische groei 'veel te optimistisch zijn'. 'Door de zwakke conjunctuur en de financiële turbulentie is het risico groot dat de groei een pak lager uitvalt', luidde het. De regering in Rome gaat voor 2019 uit van een groei met 1,5 procent, 1,6 procent in 2020 en 1,4 procent in 2021.