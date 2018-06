Italiaanse minister stelt markten gerust

De nieuwe Italiaanse regering is niet van plan de euro op te geven en zal er alles aan doen om de overheidsschuld terug te dringen. Met die boodschap suste Giovanni Tria de buitenwereld, na aanhoudende speculatie over de financiële plannen van Rome.

De beurs in Milaan reageerde opgelucht op de uitlatingen van Tria en steeg in de eerste handelsuren met zowat 2 procent. Door de politieke onzekerheid stond de MIB-index eind vorige week 2,3 procent lager. De euro klom 0,4 procent hoger tot 1,1820 dollar.

Duidelijk en unaniem

'De positie van de regering is duidelijk en unaniem: er is geen sprake van om de euro te verlaten', zei Tria in een interview met de krant Corriere della Sera. Het was zijn eerste interview sinds de regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging tien dagen geleden uit de startblokken schoot.