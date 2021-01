Italiaanse parlement beslist over toekomst premier Conte

De Italiaanse premier Giuseppe Conte staat voor cruciale dagen in zijn politieke carrière. In het parlement moet maandag en dinsdag blijken of hij voldoende steun heeft om voort te regeren met de huidige coalitie.

Terwijl in de meeste Europese landen de debatten dezer dagen gedomineerd worden door de strijd tegen het coronavirus, is Italië in de ban van een potje politieke poker. De inzet: het lot van premier Giuseppe Conte en zijn centrumlinkse regering.

Oud-premier Matteo Renzi voerde afgelopen woensdag de openingszet uit. Na maandenlange dreigementen trok hij de twee ministers van zijn kleine centrumpartij, Italia Viva, terug uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD).

De Florentijn verweet Conte te veel soloslim te spelen in de coronacrisis. Daarnaast klaagde hij dat de premier het geld uit het Europees herstelfonds om electorale redenen wilde gebruiken voor fiscale cadeautjes in plaats van het te pompen in duurzame investeringen en hervormingen. En ten slotte eiste hij dat de derde economie van de eurozone bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) naar steun zou hengelen om de gezondheidszorg een miljardeninjectie te kunnen geven.

Charmeoperatie

Renzi's demarche stortte het land in een politieke crisis. In de kamer van volksvertegenwoordigers hebben de Vijfsterrenbeweging en de PD weliswaar een meerderheid, maar zonder de steun van de 18 verkozenen van Italia Viva glipt die hen in de senaat door de handen. Dat is verre van een ideaal scenario om stabiel te kunnen besturen in volle coronastorm en te midden van de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dus gingen Conte en de overgebleven regeringspartijen de afgelopen dagen op zoek naar steun bij andere gematigde partijen in het parlement. Of die charmeoperatie tot het gewenste resultaat leidt, moet maandag en dinsdag blijken als de leden van kamer en senaat zich over een motie van vertrouwen buigen.

Conte trapt de cruciale tweedaagse maandagmiddag af. In een speech in de kamer, die hij dinsdagmorgen in de senaat zal herhalen, wil hij expliciet hengelen naar de steun van centrumpolitici, pro-Europese verkozenen en leden van Italia Viva die het niet eens zijn met Renzi's manoeuvres. Hij is van plan hen een pact aan te bieden dat hem in staat moet stellen voort te regeren tot het einde van de legislatuur in 2023.

Drie prioriteiten

De premier zal volgens Italiaanse media drie prioriteiten naar voren schuiven: de besteding van de ruim 220 miljard euro uit het Europese herstelfonds, de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus en de uitdieping van het begrotingstekort om de impact van de pandemie voor gezinnen en bedrijven te verzachten.

In een poging parlementsleden van andere partijen te overtuigen de regering-Conte het vertrouwen te schenken zouden luitenanten van de premier gewaarschuwd hebben voor het risico van vervroegde verkiezingen. Niet alleen zou dat scenario op groot onbegrip stuiten van de bevolking in volle coronacrisis. 'Het kan Italië's internationale geloofwaardigheid aantasten en tot onrust leiden op de financiële markten', klonk het.

Heel wat verkozenen dreigen ook hun zitje kwijt te spelen door een afslanking van het parlement. Volgens de peilingen draait een stembusslag bovendien uit op een triomf voor de uiterst rechtse partijen Lega en Fratelli d'Italia.

Senaat

De horde in de kamer moet Conte maandag wel zien te ronden als alles volgens planning verloopt. Spannender wordt het dinsdag in de senaat. Weet hij daar een volstrekte meerderheid achter zich te krijgen? Of haalt hij een relatieve meerderheid door een onthouding van de 18 senatoren van Italia Viva?

In dat laatste scenario kan de regering dan wel voorlopig aanblijven, maar comfortabel besturen is dan onmogelijk. Voor elk wetsontwerp moet Conte dan op zoek naar een ad-hocmeerderheid in het parlement.

Dat vooruitzicht ziet president Sergio Mattarella naar verluidt allerminst zitten. Hij spoorde Conte de afgelopen dagen aan snel met een oplossing voor de regeringscrisis te komen. Wil de academicus premier blijven, dan moet hij de president bewijzen dat hij een stabiele meerderheid heeft.

Draghi

Vindt Conte die niet, dan kan hij het ontslag van zijn regering aanbieden aan de president. Die kan de partijloze politicus belasten met een nieuwe formatieopdracht. Op die piste hoopt Renzi alvast. Als Conte bereid is mee te gaan in zijn eisen, wil hij diens regering aan een nieuwe meerderheid helpen. Maar de Vijfsterrenbeweging en de PD wijzen dat scenario resoluut of na het 'verraad' van de Florentijn.

President Mattarella kan ook aansturen op een regering onder leiding van een technocraat.

Mattarella kan ook aansturen op een regering onder leiding van een technocraat. De afgelopen dagen circuleerde her en der al de naam van Mario Draghi, de ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank, als redder in nood.