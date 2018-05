Italiaanse populisten dagen Europa uit

In Italië lijken de Vijfsterrenbeweging en de Lega Europa te willen uitdagen. In een kladversie van het regeerakkoord pleiten ze voor de creatie van een mechanisme om de eurozone te verlaten. Daarnaast sturen ze aan op een schuldkwijtschelding van 250 miljard euro door de Europese Centrale Bank (ECB).

Is er een clash in de maak tussen de Europese Unie en een van haar stichtende leden? De kans lijkt niet onbestaande als de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de antimigratiepartij Lega erin slagen een regering op de been te brengen.

Met een populistisch discours wisten die twee partijen bij de parlementsverkiezingen van 4 maart net niet de helft van de Italiaanse kiezers achter zich te scharen. Al enkele dagen pogen ze een basis te vinden om Italië de volgende vijf jaar samen te besturen.

Zorgen in Europa

De creatie van een populistische regering in de derde economie van de eurozone baart Europa zorgen. De Vijfsterrenbeweging en de Lega maakten er de voorbije jaren geen geheim van dat ze geen grote minnaars zijn van het Europese project.

49 procent Kiezers populisten De Vijfsterrenbeweging en de Lega verleidden op 4 maart 49 procent van de Italiaanse kiezers.

Die euroscepsis druipt ook af van de kladversie van het regeerakkoord waarop Huffington Post Italia dinsdagavond laat de hand wist te leggen. De Europese leiders moesten wellicht flink slikken toen ze het 39 pagina's dikke document doornamen.

Europa is volgens de twee partijen aan een grondige facelift toe. 'Een heronderhandeling van de Europese verdragen dringt zich op', luidt het.

1. Soepeler begrotingsregels

Vooral het Europese Stabiliteits- en Groeipact, dat de lidstaten ertoe aanspoort hun overheidsfinanciën op orde te houden, moet op de schop. 'Dat is veel te streng en onhoudbaar vanuit economisch en sociaal standpunt', luidt het in het document.

Europa tikt Rome al jaren op de vingers wegens zijn hoge overheidsschuld. Eind maart bedroeg die 2.302 miljard euro, of 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In de eurozone doet enkel Griekenland slechter.

2. Schuldkwijtschelding door ECB

De Vijfsterrenbeweging en de Lega lijken een manier gevonden te hebben om die schuldenberg wat te slopen. 'We vragen de Europese Centrale Bank (ECB) 250 miljard euro Italiaans staatspapier dat de instelling aanhoudt, kwijt te schelden.'

De ECB kocht de voorbije jaren indirect ruim 341 miljard euro Italiaans staatspapier op. De kans dat voorzitter Mario Draghi en co. een groot deel daarvan kwijtschelden, lijkt nihil.

Schermvullende weergave De ECB kocht de voorbije jaren voor miljarden Italiaans staatspapier op. ©AFP

Want dat zou betekenen dat de lidstaten die schuld moeten overnemen. Een dergelijke demarche stuit hoogstwaarschijnlijk op het njet van verschillende eurolanden, Duitsland, Nederland en Oostenrijk op kop.

Ook over de Italiaanse bijdrage aan de Europese begroting willen de beoogde regeringspartners in Rome naar eigen zeggen een hartig woordje spreken met de Europese leiders.

Rome draagt momenteel 13.940 miljard euro bij tot het budget van de EU. Ter vergelijking: ons land draagt 3.611 miljard euro bij.

3. Italexit

In de kladversie van het regeerakkoord komt voorts de toekomst van de eurozone aan bod. De Vijfsterrenbeweging en de Lega stellen de creatie voor van 'economische en juridische procedures die lidstaten toelaten de muntunie te verlaten en de monetaire soevereiniteit te heroveren'.

4. Strijd tegen migratie

Daarnaast sporen de Italiaanse populisten de Europese lidstaten in het kladdocument aan meer inspanningen te leveren om de migratiecrisis te beteugelen. Die trof Italië de voorbije jaren hard. In het land spoelden veel vluchtelingen aan die vanuit Libië via de Middellandse Zee Europa probeerden te bereiken.

Schermvullende weergave De voorbije jaren plukte de Italiaanse kustwacht duizenden migranten van gammele bootjes in de Middellandse Zee. ©AFP

Al snel zaten vluchtelingencentra in het Zuid-Europese land overvol. De Italiaanse regering sloeg meermaals alarm in Brussel omdat ze de toevloed niet aankon. Maar ze was teleurgesteld in de Europese reactie. De andere lidstaten deden in haar ogen te weinig om Italië te helpen.

'Italië moet een beslissende stem krijgen aan de Europese onderhandelingstafel als het over migratie gaat', staat in de kladversie van het regeerakkoord. De Vijfsterrenbeweging en de Lega eisen dat asielzoekers die voortaan in Italië aankomen automatisch herverdeeld worden over andere Europese lidstaten. Daarnaast zijn ze van plan moskeeën en verenigingen die de radicale islam verspreiden, te sluiten.

5. EU-sancties tegen Rusland

Ten slotte ijveren de Italiaanse populisten voor een bijsturing van het Europese beleid tegenover Rusland. 'De sancties tegen Moskou moeten onmiddellijk verdwijnen. Rusland moet een strategische partner worden in Syrië, Libië en Jemen.'

Enkele uren nadat Huffington Post de kladversie van het regeerakkoord verspreid had, poogden de Vijfsterrenbeweging en de Lega het document te nuanceren. 'Dit is een oude versie (van 14 mei, red.). Sindsdien is aanzienlijk geschaafd aan het document', luidde het.

Woensdag landen?

De twee partijen benadrukten dat het Italiaanse lidmaatschap van de eurozone in de bijgestuurde versie niet meer ter discussie staat. Over het verzoek om schuldkwijtschelding door de ECB zwegen ze in alle talen.

Dit is een oude versie (van 14 mei, red.). Sindsdien is aanzienlijk geschaafd aan het document.

'Op een heronderhandeling van de Europese begrotingsregels blijven we aandringen', voegden ze eraan toe.