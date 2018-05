Italiaanse populisten dragen jurist voor als premier

In Italië heeft de Vijfsterrenbeweging de jurist Giuseppe Conte voorgedragen als premier van een antisysteemregering. President Sergio Mattarella heeft evenwel vetorecht.

In Italië gaat de regeringsvorming naar een climax. Nadat de twee anti-establishmentpartijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega, het eind vorige week al eens geraakt waren over een regeerakkoord, hebben ze nu ook hun gedroomde bestuursploeg in de steigers staan.

Dat gingen ze president Sergio Mattarella maandagavond meedelen. 'Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we vandaag een historisch moment beleven', zei Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, na afloop van zijn onderhoud met het staatshoofd.

In goede banen

'We hebben de president de naam overgemaakt van de premier die de uitvoering van het regeringscontract in goede banen gaat leiden', ging hij voort. En die man is Giuseppe Conte.

De naam van de 54-jarige jurist circuleerde al enkele dagen. Politieke ervaring heeft hij niet. Luigi Di Maio hees hem in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 4 maart aan boord van zijn campagneteam.

Conte schreef het luik Justitie van het verkiezingsprogramma van de Vijfsterrenbeweging. En Di Maio zette hem in de markt als zijn kandidaat-minister voor Openbaar Bestuur.

Politieke impasse

Dat hij nu tot kandidaat-premier gepromoveerd is, heeft alles met de omstandigheden te maken. Pas na weken politieke impasse verklaarden de Vijfsterrenbeweging en de Lega zich bereid met elkaar te praten over de vorming van een regering.

Van meet af aan was evenwel duidelijk dat Di Maio Lega-leider Matteo Salvini nooit premier zou laten worden. Terzelfdertijd stelde Salvini zijn veto tegen het premierschap voor Di Maio.

Zegen president?

Of Conte het ook effectief tot regeringsleider schopt, is nog afwachten. Want president Matteralla moet zijn zegen geven aan die benoeming.