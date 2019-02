Italiaanse populisten kruisen degens in regionale stembusslag

Voor het eerst sinds ze in juni 2018 de macht grepen in Rome, nemen de radicaal-rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging het tegen elkaar op tijdens verkiezingen in de Abruzzen. Die race kan de toekomst van de Italiaanse regering bepalen.

Heeft Matteo Salvini Noord-Italië de rug toegekeerd om zich te settelen in de Abruzzen? Die vraag is misschien wel opgeborreld bij wie regelmatig de tweets van de Italiaanse vicepremier bekijkt.

De afgelopen dagen werd het account immers overspoeld met foto's van de leider van de rechts-radicale Lega in Pescara, L'Aquila, Pianella, Bussi sul Tirino, Chieti of andere steden in het bergachtige gebied ten oosten van Rome.

De plotselinge fascinatie van de Milanees voor de Abruzzen valt evenwel eenvoudig te verklaren: zondag trekken de inwoners naar de stembus voor regionale verkiezingen. Voor het eerst dingt de Lega, wiens roots in Noord-Italië liggen, er in alliantie met Forza Italia en Fratelli d'Italia naar de gunst van de kiezer.

Graadmeter voor nationale trends

Naar het resultaat van de race wordt met grote belangstelling uitgekeken. Regionale verkiezingen in de Abruzzen zijn vaak een goede graadmeter voor de politieke trends op nationaal niveau. Ze kunnen ook de toekomst van de Italiaanse regering bepalen.

Als de Lega en zijn rechtse partners zondag sterk scoren, komt Salvini in eigen rangen wellicht nog meer onder druk te staan om op nationaal niveau vervroegde verkiezingen af te dwingen.

De Abruzzen waren de voorbije jaren een bolwerk van de Vijfsterrenbeweging. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen in maart vorig jaar ging de anti-establishmentpartij met liefst 11 van de 20 zetels aan de haal. De Lega bleef toen steken op 3 zitjes.

Na een moeilijke formatie gingen de twee populistische partijen begin juni 2018 uiteindelijk met elkaar in zee. Dat regeringsavontuur lijkt vooral de Lega geen windeieren te leggen. Met zijn strenge migratiebeleid en anti-Europese discours scoort Salvini bij heel wat Italianen. Ook in de Abruzzen. In de regionale peilingen lag de kandidaat van de rechtse alliantie de voorbije weken steevast op kop.

Vervroegde verkiezingen

Als de Lega en zijn rechtse partners zondag sterk scoren, komt Salvini in eigen rangen wellicht nog meer onder druk te staan om op nationaal niveau vervroegde verkiezingen af te dwingen. Zo hopen ze de enorme populariteit van hun boegbeeld te verzilveren en eventueel een rechtse regering op de been te brengen.