Italiaanse populisten praten weer over regeringsvorming

In Italië lijkt de soap rond de regeringsvorming weer een nieuwe wending te nemen. De populistische partijen bekijken nogmaals of ze toch met elkaar in zee kunnen gaan. Mogelijk stapt ook de extreemrechtse Fratelli d'Italia aan boord.

Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering in de Italiaanse politieke soap. Zo lijkt het wel. Dinsdagavond leek iedereen er nog van uit te gaan dat de Italianen op 29 juli opnieuw naar de stembus zouden trekken. Formateur Carlo Cottarelli raakte immers niet ver met zijn pogingen om een technocratenkabinet op de been te brengen.

Officieel is de piste van een overgangskabinet onder leiding van de voormalige topper van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog niet van de baan. Cottarelli gaat woensdagvoormiddag weer langs bij president Sergio Mattarella om verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden.

Maar met uitzondering van de centrumlinkse Democratische Partij lijkt niemand bereid een ploeg-Cottarelli het vertrouwen te geven in het parlement. Snel een nieuwe stembusslag organiseren leek dus stilaan de enige optie.

Financiële markten

Het vooruitzicht op een nieuwe verkiezingsrace joeg Europese leiders en de financiële markten al schrik aan. Want volgens de peilingen zouden de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de antimigratiepartij Lega alleen maar sterker uit een nieuwe stembusslag komen.

Mogelijk mag de Lega toch de premier geven als de partij van Matteo Salvini Savona opgeeft als kandidaat-minister.

In een ultieme poging om nieuwe verkiezingen te vermijden zouden de twee populistische partijen dinsdagavond laat toch weer beginnen praten zijn over de vorming van een gezamenlijke regering. Dat meldden verschillende Italiaanse media woensdag.

Een regeerakkoord hebben de Vijfsterrenbeweging en de Lega al. De samenstelling van de regeringsploeg blijft het grootste pijnpunt.

Knoop ontwarren

De vorige poging om met elkaar in zee te gaan strandde op de vorming van een kabinet. President Mattarella weigerde zijn fiat te geven aan de benoeming van euroscepticus Paolo Savona als minister van Financiën.

Hoe sneller we opnieuw kiezen, hoe beter. Het is de enige manier om uit deze nachtmerrie en periode van verwarring te geraken. Matteo Salvini Leider Lega

De Vijfsterrenbeweging en de Lega zouden nu bekijken hoe ze die knoop kunnen ontwarren. Mogelijk mag de Lega toch de premier geven als de partij van Matteo Salvini Savona opgeeft als kandidaat-minister.

De naam van Giancarlo Giorgetti circuleert als mogelijke kandidaat-premier. Hij is al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw lid van de Lega en is de rechterhand van Salvini.

Fratelli d'Italia

Of de hernieuwde pogingen om een regering te vormen kans op slagen hebben, is voorlopig onduidelijk. In het openbaar houdt Salvini immers vol dat er slechts een optie is om de politieke impasse te doorbreken: snel opnieuw stemmen.

'Hoe sneller, hoe beter. Het is de enige manier om uit deze nachtmerrie en periode van verwarring te geraken.' Wanneer die dan moeten plaatsvinden? 'Niet eind juli want dan begint de vakantie van de Italianen en de seizoensarbeiders en die is heilig voor hen', verklaarde de Lega-leider.