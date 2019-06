'Italiaanse premier dreigt met ontslag'

Volgens Italiaanse media stelt Giuseppe Conte de regeringspartijen, de uiterst rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging, maandagavond een ultimatum. 'Werk efficiënt samen of maak je op voor nieuwe verkiezingen.'

Het geduld van de Italiaanse premier Giuseppe Conte met zijn twee vicepremiers, Matteo Salvini en Luigi Di Maio, lijkt op. De voormalige academicus heeft het volgens Italiaanse media helemaal gehad met het voortdurende gekibbel tussen de leiders van de Lega en de Vijfsterrenbeweging.

En hij is van plan hen dat maandagavond, tijdens een persconferentie, ook duidelijk te maken. 'Werk efficiënt samen of ik stap op en we gaan naar vervroegde parlementsverkiezingen.' Dat wordt volgens verschillende kranten de boodschap.

Conte kwam een jaar geleden ietwat verrassend aan het hoofd te staan van de populistische coalitie. De afgelopen twaalf maanden ging flink wat van zijn energie naar het bemiddelen tussen Salvini en Di Maio.

Europese verkiezingen

Die kibbelen dan ook al maanden over verschillende thema's, zoals migratie, de toekenning van meer autonomie aan de regio's, de hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon en een fiscale hervorming.

De Europese verkiezingsrace verbeterde de sfeer niet. Die verkiezingen draaiden uit op een grote zege voor de Lega. De uiterst rechtse partij haalde ruim 34 procent van de stemmen terwijl de anti-establishmentpartij bleef steken op zo'n 17 procent. Bij de nationale stembusslag van maart 2018 waren de krachtsverhoudingen nog omgekeerd.

Kruistocht tegen Europa

Salvini interpreteerde de sterke score van de Lega als een steunbetuiging om zijn kruistocht tegen het Europese establishment voort te zetten. Vorige week haalde hij enkele keren uit naar de 'verouderde, achterhaalde Europese begrotingsregels'.

Niet alleen het begrotingstekort van de derde economie van de eurozone dreigt hoger uit te vallen dan beloofd. Ook de staatsschuld neemt alleen maar toe.

Hij liet doorschemeren van plan te zijn de regeringsplannen uit te voeren - en bijvoorbeeld een vlaktaks in te voeren -, ook al betekent dat dat Italië de begrotingsafspraken met de Europese Commissie niet kan nakomen. Niet alleen het begrotingstekort van de derde economie van de eurozone dreigt hoger uit te vallen dan beloofd. Ook de staatsschuld neemt alleen maar toe.

Daarom kreeg Italië vorige week een brief van de Commissie in de bus met het verzoek te verklaren waarom de overheidsschuld in 2018 toenam en niet daalde. Die brief kan uitmonden in een disciplinaire procedure en een boete.

Inbreukprocedure

Tijdens de persconferentie maandagavond zou Conte de regeringspartijen een 'onderhandelingsmarge met Brussel' vragen en zou hij hen waarschuwen dat hij geen Europese inbreukprocedure aan zijn been wil hebben.

Conte, die dichter bij de Vijfsterrenbeweging aanleunt dan bij de Lega, zou Salvini en Di Maio tot eind deze week geven om hem expliciet te bevestigen dat ze de coalitie op een efficiënte manier willen voortzetten. 'Anders ontbindt president Sergio Mattarella in juli het parlement en vinden in september parlementsverkiezingen plaats', luidt het in de Italiaanse pers.